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"Ты супер!": белоруска Даша Чернова мечтает открыть школу для сирот
29.01.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе предварительных кастингов одной из двух участниц конкурса от Беларуси стала Дарья Чернова, студентка первого курса Белорусского государственного экономического университета.
В разговоре с корреспондентом Sputnik Даша рассказала, что мечтает открыть школу для детей-сирот.
© Sputnik/ Елена Семенова, Сергей Пушкин
"Я лет с десяти точно представляла, чем хочу заниматься — хочу открыть детскую школу, где дети могли бы заниматься вокалом, хореографией, сценическим мастерством, журналистикой. Причем это школа не только для обычных детей, но и для сирот, кто по определенным причинам не имеет возможностей для саморазвития", — поделилась со Sputnik Даша Чернова и добавила, что чувствует большую ответственность и постарается достойно представить нашу страну на конкурсе.
Больше узнать о Даше вы можете из видео Sputnik Беларусь.
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