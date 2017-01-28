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"Ты супер!": белоруска Даша Чернова мечтает открыть школу для сирот

29.01.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе предварительных кастингов одной из двух участниц конкурса от Беларуси стала Дарья Чернова, студентка первого курса Белорусского государственного экономического университета.

В разговоре с корреспондентом Sputnik Даша рассказала, что мечтает открыть школу для детей-сирот.

"Ты супер!": белоруска Даша Чернова мечтает открыть школу для сирот
© Sputnik/ Елена Семенова, Сергей Пушкин
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"Я лет с десяти точно представляла, чем хочу заниматься — хочу открыть детскую школу, где дети могли бы заниматься вокалом, хореографией, сценическим мастерством, журналистикой. Причем это школа не только для обычных детей, но и для сирот, кто по определенным причинам не имеет возможностей для саморазвития", — поделилась со Sputnik Даша Чернова и добавила, что чувствует большую ответственность и постарается достойно представить нашу страну на конкурсе.

Больше узнать о Даше вы можете из видео Sputnik Беларусь.

Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Музыкальные таланты будут представлены детьми из девяти стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Ведущим проекта будет Вадим Такменев. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер. Также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.

 
 
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