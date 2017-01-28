Самая известная в СССР концертная площадка ГЦКЗ "Россия", часто становилась домом для белорусских артистов, приезжающих в Москву на концерты, телесъемки, где царила атмосфера братства, где все чувствовали себя большой семьей, где профессионалы высочайшего уровня — режиссеры, редакторы, службы звука и света, сценографы, администраторы создавали незабываемые программы, вошедшие в золотой фонд советского, позже российского эстрадного искусства.

Одним из них был Игорь Козырицкий, родившийся в Беларуси, и потому отличающийся особой любовью к белорусским артистам. Он был очень дружен с Владимиром Мулявиным, а также безвременно ушедшим Александром Тихановичем. О своем отношении к Народному артисту Игорь Козырицкий рассказал радио Sputnik Беларусь.

"Все в Москве потрясены смертью Александра. Мы желаем Ядвиге Поплавской сил перенести тяжелую утрату. Я много раз был в их доме, восхищался этой семьей, любовью и теплотой, деликатностью в отношениях. Саша был необыкновенно добрым человеком, высокопрофессиональным, мягким, с добрым юмором. Это тяжелейшая потеря для белорусского искусства", — сказал Козырицкий.

Александр Тиханович скончался 28 января в Минске, после продолжительной болезни на 65-м году жизни.

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