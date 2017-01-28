﻿ Редактор ГЦКЗ "Россия" о Тихановиче: В Москве все потрясены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Редактор ГЦКЗ "Россия" о Тихановиче: В Москве все потрясены

29.01.2017 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Самая известная в СССР концертная площадка ГЦКЗ "Россия", часто становилась домом для белорусских артистов, приезжающих в Москву на концерты, телесъемки, где царила атмосфера братства, где все чувствовали себя большой семьей, где профессионалы высочайшего уровня — режиссеры, редакторы, службы звука и света, сценографы, администраторы создавали незабываемые программы, вошедшие в золотой фонд советского, позже российского эстрадного искусства.

Одним из них был Игорь Козырицкий, родившийся в Беларуси, и потому отличающийся особой любовью к белорусским артистам. Он был очень дружен с Владимиром Мулявиным, а также безвременно ушедшим Александром Тихановичем. О своем отношении к Народному артисту Игорь Козырицкий рассказал радио Sputnik Беларусь.

"Все в Москве потрясены смертью Александра. Мы желаем Ядвиге Поплавской сил перенести тяжелую утрату. Я много раз был в их доме, восхищался этой семьей, любовью и теплотой, деликатностью в отношениях. Саша был необыкновенно добрым человеком, высокопрофессиональным, мягким, с добрым юмором. Это тяжелейшая потеря для белорусского искусства", — сказал Козырицкий.

Александр Тиханович скончался 28 января в Минске, после продолжительной болезни на 65-м году жизни.

Аудиоверсию беседы с российским продюсером слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старый друг Александра Тихановича, редактор Государственного Центрального концертного зала "Россия" Игорь Козырицкий рассказал радио Sputnik Беларусь об отношении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Меньше газу, больше толку. Учимся управлять машиной в школе Jaguar Land Rover Experience
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика