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Тест: отгадайте, кому из лучших спортсменов Беларуси принадлежат эти цитаты
Голосование «Триумф. Героям спорта» подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас
А перед решающими днями опроса SPORT.TUT.BY решает проверить своих читателей на знание кандидатов и предлагает ответить, кому из номинантов принадлежат следующие цитаты.
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Голосование "Триумф. Героям спорта" подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас еще есть.
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