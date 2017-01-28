﻿ Тест: отгадайте, кому из лучших спортсменов Беларуси принадлежат эти цитаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тест: отгадайте, кому из лучших спортсменов Беларуси принадлежат эти цитаты

29.01.2017 18:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Голосование «Триумф. Героям спорта» подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас еще есть.

А перед решающими днями опроса SPORT.TUT.BY решает проверить своих читателей на знание кандидатов и предлагает ответить, кому из номинантов принадлежат следующие цитаты.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосование "Триумф. Героям спорта" подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас еще есть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нестерович: Цилинская стреляла из лука в гипсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика