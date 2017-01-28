Голосование «Триумф. Героям спорта» подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас еще есть .

А перед решающими днями опроса SPORT.TUT.BY решает проверить своих читателей на знание кандидатов и предлагает ответить, кому из номинантов принадлежат следующие цитаты.