Введение безвизового въезда в Беларусь сроком на 5 дней для граждан 80 стран мира, безусловно, привлекло внимание к нашей стране. Корреспондент информационного агентства Sputnik Беларусь Елена Васильева заинтересовалась восприятием нашей страны в прессе западных стран, о чем рассказала ведущему радио Sputnik Вячеславу Шарапову.

Беларусь открывает границы и ждет потока туристов, которые теперь имеют возможность не платить за краткосрочную визу в нашу страну. Однако, несмотря на пропагандируемый образ гостеприимной и радушной страны, до недавнего времени в иностранной прессе имидж Беларуси был не слишком презентабельным, сказала Васильева.

"Западная пресса в отношении нас основывается на стереотипах, и это простительно. Мы тоже, рассуждая, допустим, о Германии, считаем, что все немцы аккуратные и пунктуальные. Для западных СМИ мы до сих пор диктатура и какой-то музейный реликт Советского Союза. И часто подчеркивается, что сюда стоит приехать, хотя бы потому, что такого закостенелого "совка" больше не увидеть нигде", — уточнила корреспондент.

В то же время, по словам журналиста, очень интересно наблюдать, как меняется взгляд иностранцев, которые приехали, благодаря таким описаниям, в нашу страну, как в некий розарий. Личное и непредвзятое знакомство с Беларусью у европейцев, привлеченных советской экзотикой, меняется раз и навсегда. Корреспондент пояснила это на примере встреченного ей на улицах Минска гражданина Бельгии. Тот, однажды отправившись в "дикий край", теперь приезжает сюда регулярно. Изучает архитектуру, обожает Большой театр оперы и балета, любуется строениями минского проспекта Независимости и считает, что Беларуси нужно как можно чаще заявлять о себе.



© REUTERS Mohamed Nureldin Abdallah Лукашенко о безвизовом въезде в Беларусь: рисков для союзников нет

"Есть градации стереотипов. Есть ауто-стереотипы: это то, как мы видим сами себя — дружелюбные, гостеприимные. И есть гетеро-стереотипы — это то, что думают о нас. Хотелось бы, чтобы то дружелюбие, которое мы себе небезосновательно приписываем, совпадало с тем, что о нас думают другие", — считает корреспондент Sputnik.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска Национальный аэропорт Минск. Указ распространяется на 80 стран мира, из них — 39 государств Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные страны.

Полную версию беседы о публикациях в иностранной прессе, посвященных введению безвизового въезда в Беларусь сроком на 5 дней для граждан 80 стран мира, слушайте на радио Sputnik Беларусь.