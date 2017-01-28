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Нестерович: Цилинская стреляла из лука в гипсе

29.01.2017 18:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Многие из спортивных чиновников, сами бывшие спортсмены, с удовольствием принимают участия в регулярной Спартакиаде, которую организовывает Министерство спорта и туризма Беларуси для работников спортивных ведомств и членов их семей дважды в год на базах под Минском, устравая не только спортивные состязания, но и различные конкурсы творческой направленности. Пресс-секретарь главного белорусского спортивного ведомства Владимир Нестерович в студии радио Sputnik Беларусь рассказал об этом мероприятии, поделился нюансами веселых событий соревнований.

"Официально это именуется Спартакиадой работников физической культуры и спорта, а вообще это всегда превращается в большой семейный, корпоративный, спортивный праздник. Зимой, как правило, мы собираемся в Стайках, эту знаменитую базу знают многие поколения спортсменов с советских времен, там созданы прекрасные условия для проведения учебно-тренировочных сборов", — рассказывает собеседник.

"Многие из наших сотрудников приезжают со своими детишками чтобы поучаствовать в семейных эстафетах, среди видов спорта, в которых принимают участие взрослые это стрельба из винтовки, стрельба из лука, настольный теннис, дартс, мини-футбол и страсти кипят нешуточные. Знаменитая велогонщица Наталья Цилинская, призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, мама четверых детей, сейчас она у нас директор Национального Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту,  тоже принимала участия в Спартакиаде. Причем у нее два пальца на правой руке в гипсе, но она показала пример всем, первый раз в жизни стреляла из лука", — отметил Нестерович.

Аудиозапись беседы с пресс-секретарем Министерства спорта и туризма слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович о сюрпизах Спартакиады работников спортивных ведомств.

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