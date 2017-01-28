«Перекручиваешь руль! Отпусти, дай машине самой найти траекторию!» — командует мне Андрей Погоцкий, инструктор центра контраварийной подготовки. Я потею, стараясь заправить длиннющий Jaguar XJ в очередной поворот. Очень скользко и очень сложно.





Поводом для посещения полигона Липки стал приезд в Минск инструктора центра Jaguar Land Rover Experience Егора Васильева. Стоит ли нам ждать открытия подобного центра в Минске?



Егор Васильев не исключает создания в Беларуси своего центра Jaguar Land Rover Experience. Его цель — научить владельцев автомобилей этой марки ездить правильно

— После нашего центра это второй опыт реализации использованных технологий, и здесь, конечно же, этот проект будет развиваться. По подобным же технологиям будут проводиться тест-драйвы и в перспективе — учебные программы. Инструкторами станут, скорее всего, местные специалисты, с которыми мы в любом случае будем сотрудничать с точки зрения внедрения тех технологий, что уже используются. Это не будет филиалом той школы, что есть в Москве. Скорее, получится некий самостоятельный проект в рамках Беларуси, центр, который тоже будет продвигать идею ягуаризации и лендроверизации людей, позволяя владельцам понять и почувствовать автомобили. Сейчас мы активно продвигаем программу дорожной подготовки владельцев Jaguar Land Rover. И этот проект имеет социальное значение. Дело в том, что чем больше людей проходит через такие обучения, тем ниже аварийность на дорогах. Ведь каждый наш курс направлен не на то, чтобы заставить человека ехать быстро, а заставить ехать правильно. Водитель должен понимать процессы, которые происходят в автомобиле, чтобы ехать безопасно и правильно. Поэтому любой Jaguar или Land Rover, попадающий в аварию — для меня личная трагедия. — поделился своими мыслями Егор Васильев.

Меньше газу — больше толку





Итак, сегодня на полигоне у меня стоит задача ехать не как можно быстрее, а безопасно, научиться контролировать автомобиль на скользкой трассе и ехать при поддержке электронных ассистентов безопасности. На площадке — четыре автомобиля Jaguar. Заднеприводный XE — это, можно сказать, базовый уровень. Все остальные машины — полноприводные. Это седаны XF и XJ, а также кроссовер F-Pace. Кстати, у него единственного система стабилизации отключается полностью, поэтому сначала и занимаю место за его рулем. Вести меня по трассе будет Сергей Краюшкин, мой давний товарищ и преподаватель центра контраварийной подготовки.





Перед стартом я отключаю электронные ассистенты — попробую пообщаться с F-Pace без посредников. Первый круг — пристрелочный. Проезжаю его спокойно, смотрю, где какое покрытие, как машина реагирует на торможение, как поворачивает. Трасса короткая и не слишком ходовая, но для большинства тех, кто сюда приезжает — а это, в основном, клиенты Jaguar Land Rover — и такой конфигурации, как говорится, за глаза.

Понимаю, что очень скользко. Чуть ошибешься со скоростью в повороте — вылетишь за ограниченную конусами трассу. Пробую ехать чуть быстрее, постепенно наращивая темп. Но быстро не получается. F-Pace норовист, особенно мешает задемпфированная педаль газа: жмешь ее — тяги нет. А потом как выстрелит. И разворот. Потом еще один. Постепенно вкатываясь, кажется, начинаю понимать автомобиль. Перед поворотом — сброс газа, занос, чуть больше тяги, колеса прямо — и устремляюсь к следующему повороту. Но чуть ошибешься — и снова либо снос, либо занос.



Фото: Павел Мурашко

Потом я пересел во флагмана линейки — полноприводный седан XJ. Система стабилизации здесь не выключается. Но это прекрасно согласуется с философией программы — ехать не быстро, а правильно. Компрессорная «шестерка» в сочетании с полным приводом активно разгоняет автомобиль даже на раскатанном в лед снегу. А вот на торможении ощущается большая масса автомобиля. Да и резина здесь хоть и зимняя, но для мягкой европейской зимы. В продольном направлении еще держит, а вот с боковыми скольжениями справляется хуже. Но, на удивление, большой XJ оказался приятен и прост на этой скользкой трассе.

Андрей Погоцкий в штурманском кресле раскрывает мне секреты правильного вождения. «Видишь, скользит наружу, не попадаешь в поворот? Доверни руль и дай тяги! Машину затянет на траекторию! И на выходе раньше распускай руль, перекручиваешь! Колеса уже должны стоять прямо!» Я пыхчу, кручу, быстро проехать хочу. В конце-концов, удается проехать более-менее чисто, без явных провалов. И удивительное дело, но электроника помогает понять ошибки при пилотировании — если активировалась, значит где-то не так сработал рулем и газом.





Потом я пересел на маленький заднеприводный XE, и оказалось, что это самый послушный и понятный автомобиль. Всего 240 л.с., но их достаточно для такой трассы и покрытия. Направил нос в апекс, нажал аккуратно на газ — и машина послушно облизывает поворот. Да, XE оказался после больших «ягуаров» немного тряским, но зато легким и юрким. Главное все делать мягко, плавно и работать на упреждение.





Конечно, для большего фана хотелось бы оторваться на трассе без присмотра строгих электронных систем безопасности. Но в реальной жизни, на дороге общего пользования никто их не отключает перед каждой поездкой. Поэтому основной задачей этих коротких покатушек было как раз научить водителя взаимодействовать с автомобилем, ехать так, чтобы электроника не мешала, а помогала. Именно в этом и состоит залог безопасной езды, когда любая ситуация остается под контролем водителя.