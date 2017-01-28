Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 29 января «драконы» уступили в Санкт-Петербурге одному из лидеров турнира «Зениту».



Фото: bc-tsmoki.by

«Зенит» — «Цмокі-Мінск» — 84:56 (20:22, 22:10, 22:16, 20:8)

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (16), Семенюк (10 + 5 подборов), Тростинецкий (10 + 7 подборов), Джойс (9 + 9 передач), Милошевич (2); Гагич (4), Грей (3), Грэйвз (2), Мещеряков (0 + 6 подборов), Ульянко (0), Лашкевич (0), Белянков (0).

Выиграв с 2-очковым перевесом первую четверть, минчане затем упустили инициативу и в итоге потерпели крупное поражение с разницей в 28 баллов.

«Цмокi» не знают побед в Единой лиге ВТБ уже более двух месяцев, с 20 ноября 2016 года, когда в Перми была обыграна «Парма», которая не одержала ни одной победы в 14 матчах со старта чемпионата и замыкает турнирную таблицу.

«Цмокi» с 3 победами в 13 поединках занимают 11-е место среди 13 команд. Лидируют в турнире ЦСКА — 13 побед в 14 матчах, «Локо» — 11 в 13, «Химки» — 11 в 14, «Зенит» — 11 в 14.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 2 февраля в Саратове против «Автодора», с 4 победами в 13 матчах занимающего 10-е место в таблице.