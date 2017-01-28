﻿ "Цмокi" проиграли 6-й матч подряд в Единой лиге ВТБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Цмокi" проиграли 6-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

29.01.2017 21:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 29 января «драконы» уступили в Санкт-Петербурге одному из лидеров турнира «Зениту».


Фото: bc-tsmoki.by

«Зенит» — «Цмокі-Мінск» — 84:56 (20:22, 22:10, 22:16, 20:8)

«Цмокі-Мінск»: Кудрявцев (16), Семенюк (10 + 5 подборов), Тростинецкий (10 + 7 подборов), Джойс (9 + 9 передач), Милошевич (2); Гагич (4), Грей (3), Грэйвз (2), Мещеряков (0 + 6 подборов), Ульянко (0), Лашкевич (0), Белянков (0).

Выиграв с 2-очковым перевесом первую четверть, минчане затем упустили инициативу и в итоге потерпели крупное поражение с разницей в 28 баллов.

«Цмокi» не знают побед в Единой лиге ВТБ уже более двух месяцев, с 20 ноября 2016 года, когда в Перми была обыграна «Парма», которая не одержала ни одной победы в 14 матчах со старта чемпионата и замыкает турнирную таблицу.

«Цмокi» с 3 победами в 13 поединках занимают 11-е место среди 13 команд. Лидируют в турнире ЦСКА — 13 побед в 14 матчах, «Локо» — 11 в 13, «Химки» — 11 в 14, «Зенит» — 11 в 14.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 2 февраля в Саратове против «Автодора», с 4 победами в 13 матчах занимающего 10-е место в таблице.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баскетболисты "Цмокі-Мінск" потерпели шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 29 января "драконы" уступили в Санкт-Петербурге одному из лидеров турнира "Зениту".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Белорусскую футбольную сборную может возглавить россиянин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика