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Сборная Франции в 6-й раз стала чемпионом мира по гандболу
Сборная Франции в 6-й раз стала золотым медалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В Париже в поединке за 1-е место хозяева уверенно обыграли Норвегию.
Франция — Норвегия — 33:26 (18:17)
По ходу первого тайма в счете чаще вели норвежцы, перевес которых достигал 3 голов (15:12, 16:13), однако в концовке французам удался ударный отрезок (5:1), позволивший «трехцветным» уйти на перерыв лидером.
Во втором тайме французы закрепили успех, не подпуская соперника ближе 3 мячей и к финальной сирене нарастили перевес до 7 голов.
Самыми результативными в составе Франции стали Никола Карабатич (6 мячей), Кентен Мае, Мишель Гигу и Валентен Порте (по 5). У Норвегии больше всех забросил Кент-Робин Тоннесен (5), по 4 гола в активе Бьярте Мюрхоля, Кристиана Бьорнсена и Эспена-Лие Хансена.
Французы в 6-й раз завоевали золото чемпионатов мира (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017).
Норвежцы впервые в истории стали медалистами мирового форума. До аивысшим достижением на ЧМ было 6-е место (1958).
Бронзовым медалистом ЧМ-2017 стала сборная Словении, в драматичном поединке за 3-е место
Сборная Беларуси
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Сборная Франции в 6-й раз стала золотым медалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В Париже в поединке за 1-е место хозяева уверенно обыграли Норвегию.
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