Сборная Франции в 6-й раз стала золотым медалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В Париже в поединке за 1-е место хозяева уверенно обыграли Норвегию.

Франция — Норвегия — 33:26 (18:17)

По ходу первого тайма в счете чаще вели норвежцы, перевес которых достигал 3 голов (15:12, 16:13), однако в концовке французам удался ударный отрезок (5:1), позволивший «трехцветным» уйти на перерыв лидером.

Во втором тайме французы закрепили успех, не подпуская соперника ближе 3 мячей и к финальной сирене нарастили перевес до 7 голов.

Самыми результативными в составе Франции стали Никола Карабатич (6 мячей), Кентен Мае, Мишель Гигу и Валентен Порте (по 5). У Норвегии больше всех забросил Кент-Робин Тоннесен (5), по 4 гола в активе Бьярте Мюрхоля, Кристиана Бьорнсена и Эспена-Лие Хансена.

Французы в 6-й раз завоевали золото чемпионатов мира (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017).

Норвежцы впервые в истории стали медалистами мирового форума. До аивысшим достижением на ЧМ было 6-е место (1958).

Бронзовым медалистом ЧМ-2017 стала сборная Словении, в драматичном поединке за 3-е место одолевшая Хорватию.

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Швеции (22:41) и заняв итоговое 11-е место . Это второй результат в истории выступлений национальной дружины на чемпионатах мира. Более высокое место белорусские гандболисты занимали лишь на заре суверенитета, когда под руководством легендарного Спартака Мироновича заняли 9-е место на ЧМ-1995.