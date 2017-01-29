В минувшие выходные состоялся 16-й тур отечественного розыгрыша по мини-футболу среди команд высшей лиги. В традиционном обзоре представляем вашему вниманию самые главные события.



Фото: МФК "Столица"

«Столица» споткнулась в Могилеве

«Столица» ехала в Могилев, настраиваясь на сложную игру. Однако в то, что местная команда, занимающая место во второй части турнирной таблицы, отберет очки у одного из лидеров чемпионата, верилось слабо. «Айтишники» весь первый тайм владели инициативой и закономерно повели в счете (на 17-й минуте отличился Сергей Крыкун). Но после пропущенного гола «Форте» не позволил себе расслабиться, и наградой за это стал гол Устьянцева на 38-й минуте. За 40 секунд до сирены прекрасную возможность вырвать победу для своей команды имел Бето, но мяч после его удара сотряс штангу.

В итоге «Форте» сумел отстоять ничью и дал понять, что в свете солидного январского укрепления в Могилеве больше проходных матчей не будет.

ВРЗ побеждает, но теряет Евгения Клочко

Главный конкурент «Столицы» — гомельский ВРЗ встречался с крепким «УВД-Динамо». Гродненские милиционеры всегда не против создать проблемы фаворитам. И у них это часто получается. Получилось и в Гомеле. Гости рискнули играть на встречных курсах и не прогадали. Возможно, первый тайм получился немного скучноватым (1:1), зато второй вышел уж очень продуктивным — за 10 минут зрители увидели 6 голов, и к 33-й минуте на табло горели цифры 4:4. Спасителем гомельчан вышел неудержимый в этом сезоне Евгений Клочко, выведя свою команду вперед на 36-й минуте, а на 39-й ценой повреждения удвоил преимущество.

Итоговый счет 6:4 позволил ВРЗ увеличить отрыв от второго места до 5 очков. Созданный гандикап «вагоноремонтникам» сейчас придется весьма кстати, потому что итоговое углубленное медицинское обследование показало у Клочко разрыв ахиллова сухожилия, а это значит, что за гомельчан в этом сезоне Евгений, к сожалению, больше не сыграет.

«Витэн» набирает обороты

«Витэн» весьма скромно (для своего статуса) провел первый круг, расположившись всего на шестой позиции. И встреча с «Динамо-БНТУ» (предпоследняя строка) была прекрасной возможностью начать восхождение уже сейчас. Сразу же после стартового свистка хозяева были заперты на своей половине поля, на которой и провели большую часть матча, получив пять пробоин. И лишь в конце матча, когда главком гостей позволил себе эксперименты с составом, «студенты» сумели провести гол престижа, немного подсластив горькое поражение — 1:5.

«Гранит» и МАПИД устроили триллер в Микашевичах

«Гранит» традиционно сильно играет дома. И давно ни для кого не секрет, что в этом ему в прямом смысле слова помогают родные стены (размеры площадки). Это лишний раз подтвердилось в субботнем противостоянии с «домотроителями». Уже к 7-й минуте хозяева вели 2:0. Но МАПИД не растерялся и сумел отквитать оба мяча, восстановив паритет к 22-й минуте. Дальше — больше. На 29-м обороте секундной стрелки за хозяев отличился Биченков, но почти сразу же ему ответил Грицук — 3:3. В самом эндшпиле встречи команды еще раз обменялись голами и затем успокоились, посчитав, что восемь мячей на двоих все же достаточно. Получившаяся боевая ничья 4:4 не принесла радости ни тем, ни другим, отбросив МАПИД на одну строку (его обошел «Витэн») и увеличив отставание «Гранита» от зоны плей-офф до семи баллов.

«Лидсельмаш» взял реванш у «Дорожника»

У «Дорожника» была отличная возможность вплотную приблизиться ко второму месту. Но воспользоваться ею помешал «Лидсельмаш», решивший во чтобы то ни стало поквитаться с минчанами за недавнее поражение в финале Кубка Беларуси. В итоге команды сыграли трудовой матч, а сильнейшими оказались хозяева — 2:0. Теперь в турнирной таблице они уже дышат в спину «Дорожнику» и уже в следующем туре могут сместить его с третьего места.

Еще в 16-м туре:

• «Охрана-Динамо» переиграла «Аматар» со счетом 4:2 и поднялась на 11-ю строчку.

• БЧ нанес гостевое поражение ЦКК (4:2). Теперь у светлогорчан 16 поражений подряд.

• «Борисов-900» начал второй круг с победы, удачно погостив у «АК Южный» (4:2).

• Победа позволила «Витэну» воспользоваться осечкой МАПИДа и подняться на позицию выше. Теперь «энергетики» располагаются на 5-й позиции, а «домостроители» опустились на 6-ю.

16-й тур

«Форте» 1−1 «Столица»

ВРЗ 6−4 «УВД-Динамо»

«Гранит» 4−4 МАПИД

«Динамо-БНТУ» 1−5 «Витэн»

«Охрана-Динамо» 4−2 «Аматар»

ЦКК 2−4 БЧ

«АК Южный» 2−4 «Борисов-900»

«Лидсельмаш» 2−0 «Дорожник».