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Топ-5 резонансных рекламных продуктов, которые предложили в прошлом году белорусские компании

29.01.2017 23:55 — Разное | Ежедневник  
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Топ-5 резонансных рекламных продуктов, которые предложили в прошлом году белорусские компании

Белорусский бизнес, столкнувшийся с одним из самых серьезных за 25-летие вызовом, пытается найти достойный ответ, чтобы не дать до конца рухнуть уровню и объему коммуникаций с потребителем.

Поиск ответа частично переложен на рекламистов. Они стали получать меньше денег, но, похоже,  получили больше карт-бланша на креатив.  Некоторые из предложенных в прошлом году  продуктов получились настолько оригинальными, что «Ежедневник» не мог обойти их стороной, составив топ-5 двусмысленных, странных и эпатажных рекламных проектов и кампаний.  

«Партизанский» трэш

Водка Partisan не продается в Беларуси, а продвигается в вполне процветающей  Германии. Но продукт имеет непосредственное отношение к Беларуси. Компанию-дистрибутора Partisan Vetriebs создали белорусы, имеющие бизнес по торговле автокоcметикой на территории нашей страны. И разливается продукт в самом что ни на есть партизанском крае Беларуси – «на маленькой винокурне» «Славянский продукт» в Шумилино.

«Партизаны» с самого начала будоражили умы немецких бюргеров оригинальным подходом  к продвижению белорусской водки. А в прошлом году перешли к откровенному трэшу,  запустив к гей-параду рекламу водки Partisan под слоганом Not the Russian Standard.

«В производстве водки Partisan мы строго следуем русским стандартам. Однако, когда речь идет о равных правах для гомосекуалистов, мы – не «Русский Стандарт», - очень издалека зашли авторы кампании.    

Cама идея и ее воплощение  - просто No comments…  И абсолютный №1 в нашем рейтинге.  

Пальцем в …

Топ-5 резонансных рекламных продуктов, которые предложили в прошлом году белорусские компании

 «Это кому он ф…?»

Примерно такое первое впечатление вызывает этот продукт «Альфа-Банка». В нашем мини-опросе такой была  реакция у 100% респондентов, работающих в самых различных сферах,  - журналиста, бизнесмена, учителя, врача, домохозяйки и пр.  

Даже последующее фокусирование (подсказка помогает), что у героя поднят не средний, а безымянный палец,  не снимает стойкого ощущения, что вас «мобильно приложили».  Мимика и взгляд , заметим,  в дополнение к пальцу.          

Интересно, как и из кого формировалась фокус-группа при подготовке продукта?  

«Сумасшедшие» банкиры

Топ-5 резонансных рекламных продуктов, которые предложили в прошлом году белорусские компании

Все мы с детства, благодаря Льюису Кэрроллу и Алисе, знаем про безумного шляпника. Теперь, когда мы подросли и уже можем взять кредит, узнали и про «сумасшедших» банкиров.   

Слоган  «Мы, видимо, сошли с ума!» от банка ВТБ, видимо, должен настраивать кредитополучателей на положительный лад. Возможно. Некоторых. Это точно положительней, чем «сумасшедший» атомщик на Белорусской АЭС или «сумасшедший» хирург в больнице «скорой помощи».  

Исторический курьез

Топ-5 резонансных рекламных продуктов, которые предложили в прошлом году белорусские компании

фото: nn.by 

Летом прошлого года в усадьбе Лошица  пивзавод «Аливария» устроил фест для минчан. Прекрасная промо-акция от производителя приличного пива.  Но, видимо, то ли из-за логистики, то ли потому что Google еще не такой всезнающий, случился курьез. Исторический.    

На фесте, конечно, организаторами во всю эксплуатировалась фигура графа Карла Чапского, с именем которого связан расцвет завода в XIX веке.  Само мероприятие, собственно, было приурочено к его очередному дню рождению.

Но…  Усадьба Лошица – это имение не менее известного деятеля дореволюционного Минска  помещика Евстафия Любанского.  У Любанского был тоже свой пивзавод, но больше он известен как производитель одного из качественнейших в Российской империи спирта. Роду Любанских принадлежал спиртовой завод в Малиновщизне, который стал «Аквадивом». 

И поэтому тоже между Любанским и Чапским всегда существовало соперничество. И поэтому фест в честь Чапского в его имении – это близко к тому, как, допустим,  отметить юбилей Ганнибала в Риме. Или Наполеона в Москве. Или Любанского в родовом поместье Чапских -  Станьково. Только от Минска до Станьково  45 километров.  Мало кто придет. Даже на спиртовой фест.     

«Синергический» баточник

Топ-5 резонансных рекламных продуктов, которые предложили в прошлом году белорусские компании

фото: citidog.by

Компания «Онега», производящая широкий ассортимент снэковых продуктов, известна своими яркими рекламными кампаниями.

В прошлом году «Онега» предложила на рынок то, что сама назвала «воплощением лучшего от известных мировых брендов» - батончик «Твiкерс”.  Задача по раскрутке была выполнена на 100%. Запуск белорусского «Твiкерс” запомнился всем, о нем написали многие мировые издания. Даже мировой гигант Mars заметил «синергию» своих брендов и пообещал  разобраться.      

И главное: можно продолжать в это русле.  Даже не отходя от того же Mars.  «Педигвэй» (Pedigree & Milky Way) –  чем не новый бренд? Но опасно по такой дорожке скатиться к тому трэшевому стилю, который предложил №1 нашего рейтинга.   

      

 
Теги: Минск
 
 
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