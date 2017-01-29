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Прощание с Александром Тихановичем состоится 30 января
C 11.00 до 14.00 часов все желающие могут прийти в Белгосфилармонию, где состоится гражданская панихида.
Об этом сообщила дочь певца Анастасия Тиханович в своем аккаунте instagram.
- Огромное спасибо всем вам за слова поддержки! За ваши и теплые воспоминания и вашу любовь к самому Народному Артисту <…> Помолиться за папу и попрощаться с ним можно будет 30 января в храме Александра Невского (Козлова, 11), где в 7.45 начнется заупокойная литургия. После нее отпевание (ориентировочно в 8.45). Гражданская панихида состоится в Филармонии с 11.00 до 14.00, –
Народный артист Беларуси
Сегодня весь день белорусы несут цветы к продюсерскому центру Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. Таким образом люди отдают дань одному из самых известных и узнаваемых белорусских артистов на постсоветском пространстве.
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C 11.00 до 14.00 часов все желающие могут прийти в Белгосфилармонию, где состоится гражданская панихида. Об этом сообщила дочь певца Анастасия Тиханович в своем...
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