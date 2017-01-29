C 11.00 до 14.00 часов все желающие могут прийти в Белгосфилармонию, где состоится гражданская панихида.

Об этом сообщила дочь певца Анастасия Тиханович в своем аккаунте instagram.

- Огромное спасибо всем вам за слова поддержки! За ваши и теплые воспоминания и вашу любовь к самому Народному Артисту <…> Помолиться за папу и попрощаться с ним можно будет 30 января в храме Александра Невского (Козлова, 11), где в 7.45 начнется заупокойная литургия. После нее отпевание (ориентировочно в 8.45). Гражданская панихида состоится в Филармонии с 11.00 до 14.00, – написала Анастасия Тиханович.

Народный артист Беларуси ушел из жизни 28 января после продолжительной болезни.

Сегодня весь день белорусы несут цветы к продюсерскому центру Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской. Таким образом люди отдают дань одному из самых известных и узнаваемых белорусских артистов на постсоветском пространстве.