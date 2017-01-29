В номерах «Витебск Отеля» делают капитальный ремонт. Гостиница вошла в перечень объектов инвестиционной программы города на 2017 год.





В номерах планируют поставить новую мебель и оборудование, сделать частичную перепланировку, изменить дизайн. На эти работы выделили 500 тысяч бюджетных рублей.

В здании гостиницы хотят полностью заменить оконные блоки, сейчас готовят документацию для объявления тендера. Будущему подрядчику необходимо установить 259 окон. Из городского бюджета для этого предусмотрено 400 тысяч рублей.

Многие работы по ремонту будет финансировать и само предприятие «Туристско-гостиничный комплекс «Витебск Отель».