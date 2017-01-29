«Выступление Сергея Михалка в Беларуси — это событие года», — соглашаются директора трех столичных концертных агентств, подводя итоги 2016-го вместе с AFISHA.TUT.BY. Мы также узнали, какие мероприятия в 2016 году оказались прибыльными и убыточными и каких артистов нам ждать в 2017-м.



Летний музыкальный фестиваль «Мост», Минск, 2016

«Есть ощущение, что рынок вернулся на лет 7−8 назад»

Директор самого крупного в Беларуси концертного агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев рассказывает, что в 2016 году его компания организовала в два раза меньше мероприятий, чем в 2015-м, и сработала хоть и в небольшой, но убыток.

— 2015 год по заполняемости зала был на 69 процентах. Это при средней точке безубыточности в 70 процентов. В 2016 году минус усилился до 64 процентов. И это мы еще не знаем, что творится в театрах. Есть ощущение, что рынок вернулся на лет 7−8 назад.



Александр Косач, директор JetSounds, (слева) и Андрей Алексеев, директор «Атом Интертеймент», (справа)

Александр Косач, директор агентства JetSounds, с коллегой соглашается. Правда, его подсчеты еще более пессимистичны. Он говорит, что заполняемость залов просела до отметки в 60 процентов.

— Это если учитывать полузаполненные залы и отмену мероприятий, — делает ремарку он.

Директор концертного агентства 4A-Event Александр Образов приводит пример одного мероприятия, которое он с командой организует последние три года.



Александр Образов, директор концертного агентства 4A-Event

— Мы видим рынок на новогоднем ледовом шоу, стоимость билета на которое три года не изменяется. В 2014 году у нас было четыре показа, в 2015 — три, в 2016 году — два.

Если раньше семья могла купить билет на развлечение каждому, то сейчас, сходятся все во мнении, семья выбирает — на концерт пойдет муж, жена, или они сводят куда-то ребенка.

Убыточные концерты — 2016: Рамазотти, Kadebostany и Армин ван Бюрен

Организаторы концертов говорят, что в прошлом году у каждого из них было одно-два аншлаговых мероприятия. А еще энное количество тех, что прошли «в минус» или «каля нуля».

По словам директора 4А-Event, концерт Эроса Рамазотти получился достойным — но финансово неприбыльным. А вот билеты на российского рэпера Басту и на балет «Великий Гэтсби» продались хорошо.



Балет «Великий Гэтсби».

Финансовым разочарованием 2016 года директора JetSounds стал фестиваль на Минском море «Космос наш» и шоу Армина ван Бюрена. При том, что последний собрал немало посетителей.

— Но из-за курсовых разниц и огромной стоимости проекта мы не смогли выйти в плюс, — говорит о шоу диджея Александр Косач. — Я доволен «Супердискотекой 90-х», еще мы перезапустили фестиваль «Рок за Бобров», который прошел с огромным успехом.

— Получился хороший фестиваль с недорогими билетами, — соглашается директор агентства «Атом Интертеймент» Андрей Алексеев и рассказывает о прошедшем годе в своем агентстве: 2016-й начался с «Ленинграда», продолжился Земфирой и закончился Дэвидом Гарреттом.



Концерт группы «Ленинград» в «Минск-Арене», январь 2016-го.

При этом больше всего претензий агентство получило по организации фестиваля «Мост», а в финансовом плане потеряло на концерте группы Kadebostany.

— Зачастую получается, что песни мы знаем, группу — не знаем. На организации концерта Kadebostany в Prime Hall мы потеряли около 15−20 тысяч долларов. Хотя и группа хорошая, и музыка хорошая, и песни крутятся на радиостанциях. Тогда было проще все отменить, но тем людям, которые уже купили билеты, я обещал концерт.

«Выступление Михалка на родине — это событие года»

Эксперты говорят, что Беларусь — не музыкальная страна. Мы ориентированы, в большинстве своем, на русские поп и рок. Но некоторые концерты удивляют своим успехом. Например, аншлаг канадской рок-группы Three Days Grace в «Чижовка-Арене» в 2014 году и возвращение музыкантов в Минск через полтора года. Или собранный дважды Re:public русскоязычным рэп-исполнителем Oxxxymiron.



Аншлаговый концерт Oxxxymiron в столичном клубе Re: public.

А вот самой «обездоленной» аудиторией в нашей стране называют детей от 7 до 16 лет: для них мероприятий проводится совсем немного.

— А если что-то и есть, то цена билеты высока, — отмечает Андрей Алексеев.

Его коллега Александр Образов рассказывает, что именно поэтому он и взялся за организацию концерта HOT&TOP Europa Plus TV, основная аудитория которого — старшеклассницы.

— И знаем, что некоторые учителя собираются классами привести детей.

Событием года концертного мира коллеги единогласно определили выступления Сергея Михалка на родине. Мы попросили директора агентства-организатора концертов Brutto и «Ляпис-98» — ALLSTARS — Александра Бусько рассказать, как все-таки удалось организовать концерт музыканта, которому под разными предлогами отказывали в предоставлении любой площадки для выступления шесть лет.



Первый за долгое время концерт проекта Михалка в Беларуси. Гомель-2016. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— Все шесть лет многие предпринимали попытки получить разрешение на концерт Михалка.

— Вы в том числе?

— Нет, мы не беремся за безнадежные вещи. Это очень долгий и сложный процесс, которым мы занимались больше года. Встречались, консультировались, занимались серьезной аналитикой информационного пространства, — сказал Александр Бусько.

Он также рассказал, что и BRUTTO, и «Ляпис-98» интересны белорусской публике: эти проекты будут работать в Беларуси параллельно. А скоро появится еще один творческий проект Михалка.

«Самое неприятное — отмена концерта. Многие думают, что ты хочешь на них нажиться»

Что касается отмены виз на пять дней для иностранцев, то на концертном рынке Беларуси это не отразится никак: в 90 процентах случаев артисты приезжают в Беларусь либо из России, либо выступают в стране-соседке после Минска.

Если говорить о концертных площадках, руководитель «Атом Интертеймент» уверен: в Минске их достаточно. А вот его коллега — директор 4A-Event — считает, что каждой из уже существующих площадок должно быть еще по одной: чтобы была конкуренция.

— У Prime Hall (1600 зрителей), Дворца спорта (4500 зрителей), Дворца Республики (2700 зрителей в большом зале) нет конкурентов — просто потому, что нет в Минске больше залов с такой вместимостью. А стоимость аренды высокая. Будет конкуренция — и цены будут другими. В Питере, например, арендовать площадку (сравнимую с минской по вместимости и даже больше) иногда выходит даже дешевле.



Концерт «Ляпис-98» в забитом до отказа Prime Hall, январь 2017-го.

Самое сложное и неприятное в работе, рассказывает Александр Образов, это отмена мероприятий.

— Многие думают (и это самое обидное), что ты пытаешься на них нажиться. Мы отменяем концерт по не зависящим от нас причинам, а в ответ слышим: «Вот, деньги собрали, наверняка положили на депозит и заработали кучу!».

«Бесплатное развлечение хорошим быть не может»

Промоутеры твердят: белорусам пора научиться зарабатывать себе на развлечения. Ждать, когда будет бесплатное мероприятие, — неправильно, считают они.

— Каждый человек должен получать качественный отдых (чтобы избежать раздраженности, напряжения и нервных срывов), а не искать халяву.

При этом бесплатное иногда бывает хорошим.

— Выезжайте на природу, смотрите на звезды, — советует Андрей Алексеев. — Это не требует денег. Но бесплатное развлечение хорошим быть не может по определению. А если и может, значит, за него кто-то заплатил — тот, кто в этом заинтересован.





Александр Косач добавляет, что его агентство, как организатор танцевальных концертов, от бесплатных мероприятий пострадало больше всего.

— Каждое новое модное место решает, что им обязательно нужна вертушка и диджей. В итоге с четверга по субботу молодежь передвигается по этим местам и танцует бесплатно. Они уже представить не могут, что для того, чтобы потанцевать, нужно заплатить. И не все понимают, что отдых такого качества, как, к примеру, на шоу Армина ван Бюрена, они на бесплатных концертах не получат.

«Кого устроит билет за 200−250 долларов?»

Собеседники говорят, что чаще всего работают с зарубежными исполнителями. Почему не с белорусскими? Алексеев отвечает, что его агентству (а три из пяти концертов в «Минск-Арене», по его словам, организовывает именно его команда) интересно, чтобы «была движуха и дым коромыслом». В Беларуси исполнителей, готовых обеспечить такой уровень, немного. Он говорит, что, возможно, взялся бы за организацию концерта группы «Дай Дорогу» — из-за качества работы на сцене.

— Но Макс Корж собрал «Минск-Арену».

— Да, но он свои концерты организовывает сам, со своей командой.



Концерт Макса Коржа в «Минск-Арене».

Его коллега из 4A-Event рассказывает, что недавно устраивал концерт белорусской группы «Сундук» в Доме офицеров. Из белорусских исполнителей взялся бы за организацию концерта «J:Морс» или «Серебряной свадьбы».

Организаторы говорят, что многих звезд, которых можно привезти в Минск и они популярны, привезти нельзя — популярны они не у нас.

— Это только кажется, что Muse, Red Hot Chili Peppers или Мадонна у нас «зайдут». В Минске, конечно, есть их фанаты. Но за какие деньги они готовы пойти на концерт?

— Вот, правда, кого устроит билет за 200−250 долларов, когда средняя минская зарплата 300−350 долларов? Для этого очень сильно нужно любить Бейонсе.

Что касается выхода в регионы, то собеседники считают, что Беларусь не такая большая страна, и мероприятий, которые проводятся в Минске, — достаточно. Они отмечают, что никто не едет в регионы, чтобы заработать, — иногда это вынужденная мера, потому как некоторые артисты не готовы ехать в Беларусь ради выступления в одной лишь столице.

2017 год: без фестиваля МОСТ, но с «Цирком дю Солей»

Мы попросили рассказать директоров концертных агентств о планах на 2017 год. Александр Косач и команда JetSounds снова сконцентрируется на фестивалях. Они проведут как уже известные «Рок за Бобров», «Космос наш» и «Супердискотека 90-х», так обещают и еще один проект. Какой — пока не рассказывают.



«Рок за Бобров», Боровая, лето 2016-го

Агентство 4A-Event организует уже упомянутый HOT&TOP Europa Plus TV, а еще выступление Наргиз и MONATIK, концерт немецкой группы OOMPH! и шоу «Однажды в России».

«Атом Интертеймент» снова привезет в Минск Depeche Mode (это будет третье выступление британской группы на «Минск-Арене»). В белорусской столице также выступит «Ленинград», Григорий Лепс, Bastille и «Цирк дю Солей». А вот фестиваль «Мост» в этом году проходить не будет.

— К сожалению, фестивальное движение в Беларуси за последние десять лет никак не развилось. Мы как начинали с 11 долларов за билет на первом Global Gathering Freedom Music (а было это более 10 лет назад), по той же цене билеты на «Рок за Бобров» продаются и сейчас, — прокомментировал директор агентства Андрей Алексеев.



«Рок за Бобров», Боровая, лето 2016-го.

Он рассказывает: если нет компании-спонсора, которая покрывает часть расходов на фестиваль, заниматься им не прибыльно.

— Я не буду рассказывать о том, сколько я потерял на фестивалях. Тех артистов, которые могут приехать к нам, никто не знает. А если мы привезем кого-то за полмиллиона долларов, цена будет в 50 долларов на человека как минимум — такие деньги люди платить не готовы.

В этом году для минчан пройдет бесплатный летний фестиваль, на который концертные организаторы постараются привезти «кого-нибудь интересного».