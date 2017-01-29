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Покажите фото своего любимого человека - и выиграйте подарки ко Дню всех влюбленных
День всех влюбленных — праздник, к которому можно относиться по-разному. Но все, даже скептики, сходятся в том, что эта дата — повод порадовать любимого человека.
Если вы уже зашли в тупик, думая о том, какой подарок выбрать, а ограничиваться красивым ужином и вылазкой за границу не хочется, предлагаем вам возможность выиграть подарок, от которого, уверены, ваша половинка будет в восторге.
Кстати, это один из немногих случаев, когда подарок, не подобранный скрупулезно и индивидуально, всё равно будет уместен и доставит радость как мужчине, так и девушке. Первый — точно сможет расслабиться среди напряженных рабочих будней, вторая — получит незабываемый релакс и ещё одну тему для обсуждения за кофе с подружками.
Всё дело в том, что
А что надо сделать, чтоб их получить?
Всё просто: нужно отправить нам фото, где вы вдвоем со своим дорогим человеком. Просим вас адекватно оценивать качество снимка. Мы понимаем, что даже размытые фото со спины греют сердце, когда на них вы рядом с любимым. Но выложить такие кадры для участия в конкурсе мы по понятным причинам не можем.
Ждём ваших красивых и искренних фотографий, которые растопят наше сердце, как горячее какао — маршмэллоу, по адресу: valentinka2017@tut.by.
Не забудьте написать, как зовут вас и вашу половинку, а также указать телефон для связи.
Фото мы будем собирать до 3 февраля, победителей определит онлайн-голосование. Накануне праздника мы рады будем объявить победителей!
Что на кону?
1 место:
«Тайская сказка» подарит вам неповторимые ощущения, способные развеять накопившуюся усталость и наполнить вас новой жизненной энергией. Тайский spa для двоих — это уникальная возможность забыть о городской суете и делах, и перенестись в мир спокойствия, неги и релакса!
2 место:
Новая тайская спа-программа «Арбузный бриз» — спасение для сухой, обезвоженной кожи! Эта программа не только насыщает ваше тело влагой и витаминами, но и дарит коже эластичность, подтянутость, поднимает настроение и способствует разглаживанию морщин.
3 место:
Cтоун-терапия, или церемония с применением горячих камней — это один из древнейших методов релаксации и оздоровления с тысячелетней историей.
Ждем ваших писем и желаем вам удачи!
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