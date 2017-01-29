День всех влюбленных — праздник, к которому можно относиться по-разному. Но все, даже скептики, сходятся в том, что эта дата — повод порадовать любимого человека.

Если вы уже зашли в тупик, думая о том, какой подарок выбрать, а ограничиваться красивым ужином и вылазкой за границу не хочется, предлагаем вам возможность выиграть подарок, от которого, уверены, ваша половинка будет в восторге.

Кстати, это один из немногих случаев, когда подарок, не подобранный скрупулезно и индивидуально, всё равно будет уместен и доставит радость как мужчине, так и девушке. Первый — точно сможет расслабиться среди напряженных рабочих будней, вторая — получит незабываемый релакс и ещё одну тему для обсуждения за кофе с подружками.

Всё дело в том, что Тайский спа-салон Royal Thai Spa готов вручить три сертификата на релаксирующие церемонии.



Estet-portal.com

А что надо сделать, чтоб их получить?

Всё просто: нужно отправить нам фото, где вы вдвоем со своим дорогим человеком. Просим вас адекватно оценивать качество снимка. Мы понимаем, что даже размытые фото со спины греют сердце, когда на них вы рядом с любимым. Но выложить такие кадры для участия в конкурсе мы по понятным причинам не можем.

Ждём ваших красивых и искренних фотографий, которые растопят наше сердце, как горячее какао — маршмэллоу, по адресу: valentinka2017@tut.by.

Не забудьте написать, как зовут вас и вашу половинку, а также указать телефон для связи.

Фото мы будем собирать до 3 февраля, победителей определит онлайн-голосование. Накануне праздника мы рады будем объявить победителей!

Внимание: к участию мы принимаем первые 50 фотографий.

Что на кону?











www.publy.ru

1 место:

Spa-программа для двоих «Тайская сказка»

«Тайская сказка» подарит вам неповторимые ощущения, способные развеять накопившуюся усталость и наполнить вас новой жизненной энергией. Тайский spa для двоих — это уникальная возможность забыть о городской суете и делах, и перенестись в мир спокойствия, неги и релакса!

2 место:

Spa-программа «Арбузный бриз»

Новая тайская спа-программа «Арбузный бриз» — спасение для сухой, обезвоженной кожи! Эта программа не только насыщает ваше тело влагой и витаминами, но и дарит коже эластичность, подтянутость, поднимает настроение и способствует разглаживанию морщин.

3 место:

Стоун-церемония с применением горячих вулканических камней

Cтоун-терапия, или церемония с применением горячих камней — это один из древнейших методов релаксации и оздоровления с тысячелетней историей.

Ждем ваших писем и желаем вам удачи!

Тайский SPA-салон Royal Thai Spa — центр душевной гармонии, красоты и здоровья. Это островок спокойствия и дверь в мир релаксации, где каждый житель мегаполиса может укрыться от сумасшедшего ритма современной жизни, забыть о встречах, важных делах, проблемах, заботах и посвятить несколько часов времени себе и своему телу. Интерьер, музыка, ароматы и профессиональные мастера создадут уникальную атмосферу, превращая каждое посещение спа-салона в маленькое путешествие в Таиланд.

В Royal Thai Spa разработаны:

уникальные романтические и расслабляющие спа-программы для двоих спа-девичники программы для невест и её подружек церемонии для вас и ваших детей релаксационные и детокс-программы для сильных духом мужчин моделирующие и сладкие программы для обворожительных женщин эксклюзивные церемонии и спа-программы для лица и головы

В Royal Thai Spa также действует накопительная система скидок, есть счастливые часы, подарки именинникам и собственная парковка! Royal Thai Spa приглашает гостей и жителей столицы в самое сердце города-героя Минска для того, чтобы больше узнать об удивительной методике традиционных тайских спа-церемоний и ощутить целительное прикосновение Таиланда.

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Тайский SPA-салон Royal Thai Spa