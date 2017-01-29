В этом году в Минске планируют сдать в эксплуатацию 60 жилых многоэтажек . Часть из них уже почти готовы, часть сдадут к четвертому кварталу, то есть в конце года. Больше всего, как отмечают в Мингорисполкоме, новоселов будет в Московском районе — тут готовят к сдаче 17 домов.

Половина из них, восемь домов, строятся на пересечении улиц Михалово и Алибегова, в микрорайоне Михалово и Михалово-3. Все дома здесь возводят госзастройщики: УКС «Запад», Минский домостроительный комбинат, УКС Мингорисполкома.

Отдельных домов только для многодетных или военных в районе не будет. Все жилье, как рассказывают в районной администрации, будет смешанным: строятся здесь как обычные дольщики, так и нуждающиеся с привлечением льготных кредитов.

Например, в домах № 9 и № 10 жилье строили очередники. Некоторые из них — с привлечением льготных кредитов. Но застройщик — УКС «Запад» предлагал здесь квартиры и для обычных дольщиков: недавно даже выставил на продажу 49 непроданных квартир, которые могут купить желающие. «Однушки» и «двушки» здесь продают за 970 и 950 долларов (в эквиваленте) за квадратный метр соответственно. Сдать дом планируют в первом квартале этого года.





Дом № 14 строили для нуждающихся, но без привлечения льготных кредитов. Дом будет 16-этажным, сдать его планируют во втором квартале.

В доме № 8 квартиры тоже строили очередники, некоторые из них — с привлечением льготных кредитов.





Кстати, по проекту, новый микрорайон Михалово-3 будет состоять из 13 жилых домов. Кроме того, здесь построят детский сад, два паркинга, торговый центр и школу искусств.

Коммерческий застройщик «Лада Гарант» строит дом на пересечении улицы Папанина и Грушевской. По паспорту объекта сдать должны к июлю, по данным Мингорисполкома — в четвертом квартале. Но пока в доме готово лишь четыре этажа.





По проекту дом будет со встроенными объектами административно-общественного назначения.

Еще один объект, который «Лада» обещает все-таки сдать в этом году — жилой дом «Колизей» на проспекте Дзержинского.





Первых дольщиков в этот дом застройщик начал привлекать еще в 2010 году. Дом несколько раз попадал в список долгостроев столицы. На сегодня заселена часть здания, во второй «перекраивают» проект: первоначально здесь были запланированы двухуровневые квартиры, сейчас их превращают в обычные одноуровневые.

Четвертый пусковой комплекс «Мегаполиса», который строит «Тапас», планируют ввести в конце года. Жилье здесь коммерческое, цена квадратного метра зависит от этажа и времени сдачи.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Квадрат» с 3 по 21 этаж в однокомнатной обойдется в 1050—1125 долларов, в двухкомнатной — 1025−1100, в «трешке» — 970−1050 долларов (в эквиваленте, все расчеты — в белорусских рублях).

Застройщик «10 УНР-инвест» в этом году сдаст второй дом у станции метро «Михалово». Рядом уже стоит одна «башенка» с малометражками.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Однокомнатные квартиры в доме — площадью от 27,6 метра. Все квартиры, кстати, уже проданы, хотя цена квадратного метра была до 1300 долларов по курсу Нацбанка.

«Датч Стар» обещает сдать в этом году первый пусковой комплекс (несколько подъездов) «Гранд Хауса» в Грушевке. Дом, напомним, несколько лет назад был в списке проблемных домов, а в этом году попал под особый контроль Мингорисполкома. Свободных квартир в сдающихся секциях уже нет, дом обещают ввести в эксплуатацию к весне.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Второй дом «Грушевского посада» сдадут во втором квартале. Жилье тут коммерческое, средняя цена квадратного метра была 1150 долларов в эквиваленте.





«Айрон» в этом году планирует достроить дом в квартале Шаранговича-Горецкого-Рафиева. Дом строился для обычных дольщиков и он уже почти готов к заселению.





Сейчас строители наводят внешний лоск: моют окна, чистят территорию. А некоторые дольщики уже даже подъезжают, чтобы посмотреть, как выглядит будущее жилье.

— Нам должны были привезти сантехнику, мы хотим посмотреть, как ее там установят, — говорит женщина дежурному на проходной стройплощадки.

Квадратный метр тут отдают за 900−1000 долларов в эквиваленте.

По соседству возводит дом «УКС Фрунзенского района». В девятнадцатиэтажке строятся, в основном, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.





Но есть «однушки» и «двушки» и для обычных дольщиков. Цена квадратного метра — 1,8−1,9 тысячи рублей.

«Атлант-М Строй» возводит дом возле студенческой деревни в квартале Дзержинского-Семашко. Часть дома уже сдана, часть достраивается.





Сдать ее планируют в первом квартале. Квартиры тут коммерческий застройщик отдает за 1000−1350 долларов за квадратный метр (по курсу НБ на день оплаты). Застройщик также обещает открыть на первом этаже дома продовольственный магазин и физкультурный центр.