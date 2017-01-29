Вместе с родными и близкими скорбят и известные артисты, музыканты и деятели культурной сферы, которые долгое время сотрудничали и дружили с Александром Тихановичем. Многим из них артист дал путевку в творческую жизнь.

Популярный певец Александр Солодуха рассказал радио Sputnik, как начинал свой творческий путь в 1989 году в театре песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича.

"Я очень признателен Саше за умение выстраивать репертуар, находить хиты, контактировать с публикой. Я работал у них на разогреве, и во втором отделении выходили Саша с Ядей. Я из-за кулис все время наблюдал, как они работали. Были залы полные, аншлаги везде, школа для меня была колоссальной", — рассказал Солодуха.

По словам лидера группы "Нейро-Дюбель" Александра Куллинковича, в 1995 году первое масштабное появление на публике его коллектива состоялось именно благодаря Александру Тихановичу.

"Это мой коллега, старший, очень уважаемый товарищ. Человек, который помогал мне советами, когда я только начинал карьеру. Самое первое наше появление — Александр и Ядвига нас пригласили на выступление, для нас это было очень почетно, мы впервые играли на такой большой сцене, первый раз к нам настолько уважительно отнеслись", — сказал Куллинкович.

Невосполнимой стала утрата и для известного белорусского продюсера и промоутера Геннадия Шульмана, до недавнего времени работавшего генеральным директором продюсерского центра Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской.

"Он был потрясающим человеком по своим душевным качествам. На планерках были по 15-20 звонков. Постоянно звонят и просят — того в больницу устроить, того в школу музыкальную, и это было перманентно. Никому не отказывал", — поделился воспоминаниями Шульман.

Композитор и исполнитель, автор песен Евгений Чалышев признался радио Sputnik, что потерял очень близкого и родного человека.

"Я писал песни для дуэта и помню, как это происходило. Около филармонии я передавал тогда еще кассету с аудиозаписями, спетыми на диктофон под гитару, и Александр Григорьевич мне говорил: "Молодец, классно, пиши еще", всегда поддерживал меня, помогал. Это такой всебелорусский, творческий, артистический Папа. Патриарх белорусской сцены. Это огромная утрата", — сказал Чалышев.

Дочь народного артиста Анастасия Тиханович написала в соцсетях, что последний год жизни отца был непростым, и поблагодарила всех поклонников за молитвы и поддержку.

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