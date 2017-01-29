Вероятно, трудно будет отыскать человека, которому бы не хотелось иметь большую, просторную ванную комнату, где не нужно было бы экономить каждый квадратный сантиметр пространства. Это касается и владельца скромной квартиры, и обладателя шикарного особняка. Но к проектированию помещений больших площадей стоит и относиться с соответствующей серьезностью.



— Для создания гармоничного пространства большой ванной будет действовать тот же закон, что и для большой гостиной, спальни и т.д. Суть его заключается в нахождении баланса наполнения помещения: чтобы, с одной стороны, ванная не смотрелась пустой, и с другой стороны, не казалась захламленной, — объясняет Егор Морозов, художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг ». — Красивый и эргономичный интерьер большой ванной комнаты будет в первую очередь зависеть от грамотного зонирования.

Прежде всего стоит определиться с наполнением будущей ванной комнаты. Большая площадь помещения позволяет применить широкую номенклатуру сантехники. Например, чашу ванны не обязательно размещать у стены, дабы сэкономить пространство. Наоборот ее можно сделать своеобразным акцентом, разместив чуть ли не по центру помещения. Получается совсем новое, оригинальное прочтение ванной комнаты.



Фото сайта fonstola.ru

Помимо стандартного набора сантехнических приборов, если позволяет пространство, дополнительно можно размесить и душевую кабину закрытого или открытого типа. Тут же и возможность сделать два умывальника, что очень удобно для больших семей. В добавление могут быть предусмотрены биде, системы хранения и даже туалетный столик.



Фото сайта ddtust-uda.ru

Особое внимание в ванной комнате уделяется зеркалу. Зеркала добавляют комнате света и объема. Будет это пара небольших зеркал с подсветкой, зеркало средних размеров в шикарной классической раме или же зеркальная панель на всю стену от умывальника до потолка — все это в умелых руках дизайнера может быть употребимо почти в любом стиле.



Фото сайта bathroomexpert.ru



Фото сайта stroitelinfo.ru

Любой дизайнер также скажет вам, что львиная доля успешности интерьера заключается в мелочах. Красиво подобранные полотенца на стильных открытых полках, свечи в красивых баночках и соответствующие оригинальные аксессуары добавят ванной комнате живости и самобытности.



Фото сайта eto-vannaya.ru

Учитывая все вышеперечисленное, можно сказать, что организация большой ванной комнаты — полет фантазии, при должном подходе ограничивающийся только финансовыми возможностями.



Фото сайта eto-vannaya.ru

Мало ограничений существует и по цветовой гамме. Просторную ванную комнату не обязательно зрительно увеличивать за счет светлых тонов. Поэтому актуальны как светлые, так и строгие темные. Яркие смелые цвета также приобретают право на существование.



Фото сайта ddtust-uda.ru



Фото сайта iranews.net



Фото сайта zanita.info



Фото сайта architecturaldigest.com

Современные ванные комнаты, благодаря обилию самых разнообразных материалов и технологий, могут похвастаться широкой палитрой неповторимых стилевых решений. Большие ванные уместно и эффектно смотрятся как в исторических, так и в современных стилях. Широкое распространение сейчас получают разнообразные вариации стилей: от барокко, арт-деко и кантри до эко-стиля, минимализма и стиля лофт.



Фото сайта remont-skt.ru



Фото сайта vanna-prosto.ru

К сожалению, большинство дизайнерских решений больше подходят для загородных домов и элитных новостроек. И нужно сказать пару слов про относительно небольшие ванные комнаты. Чтобы там достигнуть желаемого эффекта воздушности пространства, логичными будут объединение ванной и санузла, увеличение ванной за счет незначительного уменьшения прихожей, коридора, кладовки. Разумным шагом будет выбор сантехники и мебели небольших габаритов.



Фото сайта ddtust-uda.ru

Расширить пространство ванной, как отмечалось выше, можно и визуально: при помощи плитки светлых тонов, больших зеркал и яркого освещения. Плитку в таких случаях рекомендуется выбирать не крупноформатную. Для визуального увеличения высоты помещения можно использовать вертикальный плиточный рисунок и глянцевые потолки.

Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта: Студия дизайна интерьера « ДиКинг ». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.