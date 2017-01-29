Чемпион Australian Open 35-летний Роджер Федерер, который стал первым за 35 лет победителем турнира «Большого шлема», на пути к титулу обыгравший четырех соперников из топ-10, еще раз подчеркнул, что старается лишь в крайних случаях прибегать к медицинским перерывам и прокомментировал вероятность возвращения в Мельбурн в следующем году, сообщает Ausopen.com .



Reuters

— Пэт Кэш (бывший австралийский теннисист — SPORT.TUT.BY) сказал, что медицинский перерыв — это жульничество в рамках правил. Можете рассказать о своем?

— Я уже говорил после полуфинала о том, что нога меня беспокоит со второго круга. Сегодня я начал чувствовать дискомфорт во втором сете, а в третьем он поднялся в область паха. Так что я сказал себе, что правила позволяют мне попросить помощь. И да, я считаю, что нельзя использовать правила для того, чтобы получать неспортивное преимущество. Думаю, я последние 20 лет выступаю в этом ключе.

Так что критиковать меня за перерывы в этих двух матчах — это немного чересчур. Я последний человек, который вообще вызовет врача на корт. Так что не знаю, что я сделал не так.

— Мы знаем, что вас уже десять лет провожают на пенсию…

— Семь.

— Как нам относиться к тому, что на корте вы сказали: «Если я вернусь в следующем году»?

— Я не смогу играть в теннис вечно. Если я вдруг получу травму, я могу пропустить турнир в следующем году. Кто знает.

Я имел в виду, что никогда не знаешь, когда сыграешь свой следующий «Шлем», и сыграешь ли вообще. Просто в тот момент я выразил свои ощущения. Нет никакой идеи о том, что это был мой последний Australian Open. Наоборот, я надеюсь сюда вернуться. Просто ты можешь только надеяться.

— Как Роджер Федерер в нынешнем возрасте празднует?

— Сейчас у меня больше опыта. Мы не приходим абы куда в поисках абы чего — у нас организованная вечеринка. Преимущество большой команды в том, что это готовая вечеринка — людей достаточно. Меня сопровождает много народу, и у меня есть друзья из местных, так что народу будет от 20 до 40 человек. Большая вечеринка всегда веселее маленькой. Уверен, будет весело.

Мы провели вместе очень много времени, строили план того, как я вернусь в оптимальное состояние, что мне потребуется, чтобы снова выиграть «Шлем». И вот мы это сделали. Так что будем праздновать как рок-звезды. За это могу поручиться.

Мне, кстати, нравилось, когда финал играли днем. Как в 2004-м, когда я не освобождался после него в два часа ночи. А мне еще на допинг-контроль идти…

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На пути к финалу Федерер обыграл четверых представителей топ-10: Томаша Бердыха, Кеи Нисикори, Стэна Вавринку и Рафаэля Надаля. Предыдущий раз подобное удавалось 17-летнему Матсу Виландеру на «Ролан Гаррос-1982». Кроме того, Федерер первым после Гастона Гаудио на «Ролан Гаррос-2004» выиграл три пятисетовика на пути к титулу «Шлема».