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Уменьшить бремя долгов. Сколько сейчас стоят кредиты на рефинансирование

30.01.2017 09:15 — Разное | Tut.by  
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В борьбе с переплатой и старыми долгами по кредитам полезным инструментом могут быть кредиты на рефинансирование. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предложения у банков за последние несколько месяцев и выгодно ли брать новый кредит, чтобы погасить старый.


фото: pixabay.com

Как правило, главная цель рефинансирования - снизить кредитную нагрузку, то есть, уменьшить ежемесячные платежи.

Вот что сейчас происходит ны рынке кредитов на рефинансирование:

  • Банки редко рефинансируют собственные кредиты, но с удовольствием “перекупают” задолженность в других банках;
  • За последние три месяца ставки по кредитам на рефинансирования снизились на 1,4% - 7%. Ставка по кредитам на рефинансирование составляет 18 - 35%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 23%;
  • Ставки по кредитам на рефинансирование ниже текущих ставок по потребительским кредитам (где стоимость кредитов составляет 17 – 45%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 30%);
  • Банки БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Паритетбанк предлагают самый продолжительный срок для оформления – 84 месяца. При этом у БПС-Сбербанка есть специальные условия — к сроку первоначального договора можно добавить 20 лет если рефинансируется кредит оформленный ранее на строительство, приобретение недвижимости или покупки автомобиля;
  • Максимальная сумма кредита не ограничена у Беларусбанка, Белинвестбанка, Белорусского народного банка, БПС-Сбербанка и БТА Банка.
  • В отличие от остальных банков, Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Технобанк готовы предложить продукты для рефинансирования кредитов, оформленных в своем же банке;.
  • В качестве обеспечения может быть неустойка, поручительство, залог. Среди всех банков выделяется Абсолютбанк, который предлагает оформить максимальную сумму под неустойку — до 15 000 рублей;

На примере БПС-Сбербанка (самая низкая ставка и есть продолжительные сроки) рассчитаем возможный ежемесячный платеж и переплату для 1 000 рублей на 12 месяцев. Максимальный платеж составит 99 рублей, а общая переплата 95 рублей.

Банк, кредит

Ставка, макс. сумма и срок

Обеспечение

Абсолютбанк,
Рефинансирование кредитов
Отправить заявку

30,8%, до 30 000, до 60 мес.

свыше 15 000 руб — поручительство

Альфа-Банк,
Рефинансирование
кредитных карт

35%, до 7 000

Нет

Альфа-Банк,
Рефинансирование
Кредитов

первый месяц 0,1%, потом 30,8%,

27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-банка, до 30 000, до 72 мес.

Нет

Банк БелВЭБ,
Удалы разлiк

22,5%, до 40 000, до 84 мес.

свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физ. лица,

свыше 20 000 руб — неустойка и поручительство двух физ. лиц

Беларусбанк,
Удачное обновление

20% - 21%, в пределах платежеспособности, до 60 мес.

любой способ, предусмотренный законодательством РБ

(кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита)

Белинвестбанк,
Прокачай свой кредит

26,4% или 28,6% в зависимости от срока, в пределах кредитоспособности, до 60 мес.

свыше 10000 рублей - поручительство

Белинвестбанк,
Личный выбор

26,4% — 28,6%, в пределах кредитоспособности, до 60 мес.

свыше 10 000 рублей - поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств)

Белорусский Народный Банк,
Оранжевая мечта
Отправить заявку

21%

23% при рефинансировании кредитов БНБ банка, в пределах кредитоспособности, до 60 мес.

свыше 10 000 рублей поручительство или залог

(могут быть комбинированные виды обеспечения)

БПС-Сбербанк,
Реальный

19% - 19,5%, до 50 000, до 84 мес.

свыше 10 000 поручительство одного физ. лица

свыше 15 000 поручительство двух физ. лиц

БПС-Сбербанк,
Рефинансирование кредитов

21,5%, в пределах кредитоспособности, до 240 мес. (в зависимости от вида кредита)

свыше 5000 — поручительство, залог, гарантийный депозит денег

БТА Банк, Рефинансирование кредитов

23%,

в пределах кредитоспособности, до 60 мес.

свыше 7000 поручительство, свыше 10 000 - два поручителя, свыше 15 000 - залог автомобиля

ИдеяБанк,
Консолидация кредитов
Отправить заявку

29%, до 20 000, до 48 мес.

Нет

Паритетбанк,
Кредитная перезагрузка

20% или 22% в зависимости от срока, до 30 000,

до 84 мес.

свыше 10 000 поручительство

Паритетбанк,
Рефинансирование+

22%, до 30 000, до 84 мес.

свыше 10 000 поручительство

Приорбанк,
Кредит на погашение кредитов других банков
Отправить заявку

20% или 23% в зависимости от суммы, до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 мес.

Нет

РРБ-Банк,
можно использовать любой потребительский кредит

18% - 28% (в зависимости от кредита), до 20 000, до 60 мес.

по кредиту «Гарант» поручительство

Технобанк,
На рефинансирование
Отправить заявку

23%, до 15 000, до 48 мес.

свыше 5000 поручительство

Франсабанк,
Все и сразу, Возможно все

20.99%, до 25 000, до 72 мес.

свыше 10 000 поручительство физического лица

Банк, кредит,
ставка (в скобках указано изменение)

макс. сумма и срок, обеспечение

Абсолютбанк,
Рефинансирование кредитов,
Отправить
заявку
30,8% (- 1,4%)

до 30 000, до 60 мес.,
свыше 15 000 руб — поручительство,

Альфа-Банк,
Рефинансирование
кредитных карт,
35%

до 7 000,
нет

Альфа-Банк,
Рефинансирование
Кредитов,
первый месяц 0,1%, потом 30,8% (-4%),
27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-банка

до 30 000, до 72 мес.,
нет

Банк БелВЭБ,
Удалы разлiк,
22,5% (-3,5%)

до 40 000, до 84 мес.,
свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физ. лица,
свыше 20 000 руб — неустойка и поручительство двух физ. лиц

Беларусбанк,
Удачное обновление,
20% - 21% (4 - 5%)

в пределах платежеспособности, до 60 мес., любой способ, предусмотренный законодательством РБ
(кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита)

Белинвестбанк
Прокачай свой кредит,
26,4% или 28,6% в зависимости от срока (- 2,35%)

в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10000 рублей - поручительство

Белинвестбанк
Личный выбор,
26,4% — 28,6% (1 – 1,3%)

в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10 000 рублей - поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств)

Белорусский народный банк,
Оранжевая мечта,
Отправить
заявку
21% (-2%)
23% (-2%) при рефинансировании кредитов БНБ банка

в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10 000 рублей поручительство или залог
(могут быть комбинированные виды обеспечения)

БПС-Сбербанк,
Реальный,
19% - 19,5% (3,5%),

до 50 000, до 84 мес., свыше 10 000 поручительство одного физ. лица
свыше 15 000 поручительство двух физ. лиц

БПС-Сбербанк,
Рефинансирование кредитов,
21,5% (3,5%)

в пределах кредитоспособности, до 240 мес. (в зависимости от вида кредита), свыше 5000 — поручительство, залог, гарантийный депозит денег

БТА Банк, Рефинансирование кредитов,
23% (-3,99%)

в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 7000 поручительство, свыше 10 000 - два поручителя, свыше 15 000 - залог автомобиля

ИдеяБанк,
Консолидация кредитов,
Отправить
заявку
29% (3,2%)

до 20 000, до 48 мес., нет

Паритетбанк,
Кредитная перезагрузка,
заявку
20% или 22% в зависимости от срока (- 3 – 5%)

до 30 000,
до 84 мес., свыше 10 000 поручительство

Паритетбанк,
Рефинансирование+,
заявку
22% (-5%)

до 30 000, до 84 мес., свыше 10 000 поручительство

Приорбанк,
Кредит на погашение кредитов других банков,
Отправить
заявку
20% или 23% в зависимости от суммы (4% - 7%),

до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 мес., нет

РРБ-Банк,
можно использовать любой потребительский кредит,
18% — 28% (-4 – 6%) (в зависимости от кредита)

до 20 000, до 60 мес., по кредиту «Гарант» поручительство

Технобанк,
На рефинансирование,
Отправить
заявку
23% (6,8%)

до 15 000, до 48 мес., свыше 5000 поручительство

Франсабанк,
Все и сразу, Возможно все,
20.99% (-4%)

до 25 000, до 72 мес., свыше 10 000 поручительство физического лица
 
 
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В борьбе с переплатой и старыми долгами по кредитам полезным инструментом могут быть кредиты на рефинансирование. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предложения у...

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