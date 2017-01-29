Уменьшить бремя долгов. Сколько сейчас стоят кредиты на рефинансирование
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В борьбе с переплатой и старыми долгами по кредитам полезным инструментом могут быть кредиты на рефинансирование. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предложения у банков за последние несколько месяцев и выгодно ли брать новый кредит, чтобы погасить старый. фото: pixabay.com
Как правило, главная цель рефинансирования - снизить кредитную нагрузку, то есть, уменьшить ежемесячные платежи.
Вот что сейчас происходит ны рынке кредитов на рефинансирование:
Банки редко рефинансируют собственные кредиты, но с удовольствием “перекупают” задолженность в других банках;
За последние три месяца ставки по кредитам на рефинансирования снизились на 1,4% - 7%. Ставка по кредитам на рефинансирование составляет 18 - 35%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 23%;
Ставки по кредитам на рефинансирование ниже текущих ставок
(где стоимость кредитов составляет 17 – 45%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 30%); по потребительским кредитам Банки БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Паритетбанк предлагают самый продолжительный срок для оформления – 84 месяца. При этом у БПС-Сбербанка есть специальные условия — к сроку первоначального договора можно добавить 20 лет если рефинансируется кредит оформленный ранее на строительство, приобретение недвижимости или покупки автомобиля;
Максимальная сумма кредита не ограничена у Беларусбанка, Белинвестбанка, Белорусского народного банка, БПС-Сбербанка и БТА Банка.
В отличие от остальных банков, Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Технобанк готовы предложить продукты для рефинансирования кредитов, оформленных в своем же банке;.
В качестве обеспечения может быть неустойка, поручительство, залог. Среди всех банков выделяется Абсолютбанк, который предлагает оформить максимальную сумму под неустойку — до 15 000 рублей;
На примере БПС-Сбербанка (самая низкая ставка и есть продолжительные сроки) рассчитаем возможный ежемесячный платеж и переплату для 1 000 рублей на 12 месяцев. Максимальный платеж составит 99 рублей, а общая переплата 95 рублей.
Банк, кредит
Ставка, макс. сумма и срок
Обеспечение
Абсолютбанк,
Рефинансирование кредитов Отправить заявку
30,8%, до 30 000, до 60 мес.
свыше 15 000 руб — поручительство
Альфа-Банк,
Рефинансирование
кредитных карт
35%, до 7 000
Нет
Альфа-Банк,
Рефинансирование
Кредитов
первый месяц 0,1%, потом 30,8%,
27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-банка, до 30 000, до 72 мес.
Нет
Банк БелВЭБ,
Удалы разлiк
22,5%, до 40 000, до 84 мес.
свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физ. лица,
свыше 20 000 руб — неустойка и поручительство двух физ. лиц
Беларусбанк,
Удачное обновление
20% - 21%, в пределах платежеспособности, до 60 мес.
любой способ, предусмотренный законодательством РБ
(кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита)
Белинвестбанк,
Прокачай свой кредит
26,4% или 28,6% в зависимости от срока, в пределах кредитоспособности, до 60 мес.
свыше 10000 рублей - поручительство
Белинвестбанк,
Личный выбор
26,4% — 28,6%, в пределах кредитоспособности, до 60 мес.
свыше 10 000 рублей - поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств)
Белорусский Народный Банк,
Оранжевая мечта Отправить заявку
21%
23% при рефинансировании кредитов БНБ банка, в пределах кредитоспособности, до 60 мес.
свыше 10 000 рублей поручительство или залог
(могут быть комбинированные виды обеспечения)
БПС-Сбербанк,
Реальный
19% - 19,5%, до 50 000, до 84 мес.
свыше 10 000 поручительство одного физ. лица
свыше 15 000 поручительство двух физ. лиц
БПС-Сбербанк,
Рефинансирование кредитов
21,5%, в пределах кредитоспособности, до 240 мес. (в зависимости от вида кредита)
свыше 5000 — поручительство, залог, гарантийный депозит денег
БТА Банк, Рефинансирование кредитов
23%,
в пределах кредитоспособности, до 60 мес.
свыше 7000 поручительство, свыше 10 000 - два поручителя, свыше 15 000 - залог автомобиля
ИдеяБанк,
Консолидация кредитов Отправить заявку
29%, до 20 000, до 48 мес.
Нет
Паритетбанк,
Кредитная перезагрузка
20% или 22% в зависимости от срока, до 30 000,
до 84 мес.
свыше 10 000 поручительство
Паритетбанк,
Рефинансирование+
22%, до 30 000, до 84 мес.
свыше 10 000 поручительство
Приорбанк,
Кредит на погашение кредитов других банков Отправить заявку
20% или 23% в зависимости от суммы, до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 мес.
Нет
РРБ-Банк,
можно использовать любой потребительский кредит
18% - 28% (в зависимости от кредита), до 20 000, до 60 мес.
по кредиту «Гарант» поручительство
Технобанк,
На рефинансирование Отправить заявку
23%, до 15 000, до 48 мес.
свыше 5000 поручительство
Франсабанк,
Все и сразу, Возможно все
20.99%, до 25 000, до 72 мес.
свыше 10 000 поручительство физического лица
Банк, кредит,
ставка (в скобках указано изменение)
макс. сумма и срок, обеспечение
Абсолютбанк,
Рефинансирование кредитов, Отправить
заявку
30,8% (- 1,4%)
до 30 000, до 60 мес.,
свыше 15 000 руб — поручительство,
Альфа-Банк,
Рефинансирование
кредитных карт,
35%
до 7 000,
нет
Альфа-Банк,
Рефинансирование
Кредитов,
первый месяц 0,1%, потом 30,8% (-4%),
27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-банка
до 30 000, до 72 мес.,
нет
Банк БелВЭБ,
Удалы разлiк,
22,5% (-3,5%)
до 40 000, до 84 мес.,
свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физ. лица,
свыше 20 000 руб — неустойка и поручительство двух физ. лиц
Беларусбанк,
Удачное обновление,
20% - 21% (4 - 5%)
в пределах платежеспособности, до 60 мес., любой способ, предусмотренный законодательством РБ
(кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита)
Белинвестбанк
Прокачай свой кредит,
26,4% или 28,6% в зависимости от срока (- 2,35%)
в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10000 рублей - поручительство
Белинвестбанк
Личный выбор,
26,4% — 28,6% (1 – 1,3%)
в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10 000 рублей - поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств)
Белорусский народный банк,
Оранжевая мечта, Отправить
заявку
21% (-2%)
23% (-2%) при рефинансировании кредитов БНБ банка
в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10 000 рублей поручительство или залог
(могут быть комбинированные виды обеспечения)
БПС-Сбербанк,
Реальный,
19% - 19,5% (3,5%),
до 50 000, до 84 мес., свыше 10 000 поручительство одного физ. лица
свыше 15 000 поручительство двух физ. лиц
БПС-Сбербанк,
Рефинансирование кредитов,
21,5% (3,5%)
в пределах кредитоспособности, до 240 мес. (в зависимости от вида кредита), свыше 5000 — поручительство, залог, гарантийный депозит денег
БТА Банк, Рефинансирование кредитов,
23% (-3,99%)
в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 7000 поручительство, свыше 10 000 - два поручителя, свыше 15 000 - залог автомобиля
ИдеяБанк,
Консолидация кредитов, Отправить
заявку
29% (3,2%)
до 20 000, до 48 мес., нет
Паритетбанк,
Кредитная перезагрузка,
заявку
20% или 22% в зависимости от срока (- 3 – 5%)
до 30 000,
до 84 мес., свыше 10 000 поручительство
Паритетбанк,
Рефинансирование+,
заявку
22% (-5%)
до 30 000, до 84 мес., свыше 10 000 поручительство
Приорбанк,
Кредит на погашение кредитов других банков, Отправить
заявку
20% или 23% в зависимости от суммы (4% - 7%),
до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 мес., нет
РРБ-Банк,
можно использовать любой потребительский кредит,
18% — 28% (-4 – 6%) (в зависимости от кредита)
до 20 000, до 60 мес., по кредиту «Гарант» поручительство
Технобанк,
На рефинансирование, Отправить
заявку
23% (6,8%)
до 15 000, до 48 мес., свыше 5000 поручительство
Франсабанк,
Все и сразу, Возможно все,
20.99% (-4%)
до 25 000, до 72 мес., свыше 10 000 поручительство физического лица
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В борьбе с переплатой и старыми долгами по кредитам полезным инструментом могут быть кредиты на рефинансирование. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предложения у...
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