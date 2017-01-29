В борьбе с переплатой и старыми долгами по кредитам полезным инструментом могут быть кредиты на рефинансирование. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились предложения у банков за последние несколько месяцев и выгодно ли брать новый кредит, чтобы погасить старый.



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Как правило, главная цель рефинансирования - снизить кредитную нагрузку, то есть, уменьшить ежемесячные платежи.

Вот что сейчас происходит ны рынке кредитов на рефинансирование:

Банки редко рефинансируют собственные кредиты, но с удовольствием “перекупают” задолженность в других банках;

За последние три месяца ставки по кредитам на рефинансирования снизились на 1,4% - 7%. Ставка по кредитам на рефинансирование составляет 18 - 35%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 23%;

Ставки по кредитам на рефинансирование ниже текущих ставок по потребительским кредитам (где стоимость кредитов составляет 17 – 45%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 30%);

(где стоимость кредитов составляет 17 – 45%, при этом основная масса ставок находится в пределах до 30%); Банки БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Паритетбанк предлагают самый продолжительный срок для оформления – 84 месяца. При этом у БПС-Сбербанка есть специальные условия — к сроку первоначального договора можно добавить 20 лет если рефинансируется кредит оформленный ранее на строительство, приобретение недвижимости или покупки автомобиля;

Максимальная сумма кредита не ограничена у Беларусбанка, Белинвестбанка, Белорусского народного банка, БПС-Сбербанка и БТА Банка.

В отличие от остальных банков, Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Технобанк готовы предложить продукты для рефинансирования кредитов, оформленных в своем же банке;.

В качестве обеспечения может быть неустойка, поручительство, залог. Среди всех банков выделяется Абсолютбанк, который предлагает оформить максимальную сумму под неустойку — до 15 000 рублей;

На примере БПС-Сбербанка (самая низкая ставка и есть продолжительные сроки) рассчитаем возможный ежемесячный платеж и переплату для 1 000 рублей на 12 месяцев. Максимальный платеж составит 99 рублей, а общая переплата 95 рублей.

Банк, кредит Ставка, макс. сумма и срок Обеспечение Абсолютбанк,

Рефинансирование кредитов

Отправить заявку 30,8%, до 30 000, до 60 мес. свыше 15 000 руб — поручительство Альфа-Банк,

Рефинансирование

кредитных карт 35%, до 7 000 Нет Альфа-Банк,

Рефинансирование

Кредитов первый месяц 0,1%, потом 30,8%, 27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-банка, до 30 000, до 72 мес. Нет Банк БелВЭБ,

Удалы разлiк 22,5%, до 40 000, до 84 мес. свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физ. лица, свыше 20 000 руб — неустойка и поручительство двух физ. лиц Беларусбанк,

Удачное обновление 20% - 21%, в пределах платежеспособности, до 60 мес. любой способ, предусмотренный законодательством РБ (кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита) Белинвестбанк,

Прокачай свой кредит 26,4% или 28,6% в зависимости от срока, в пределах кредитоспособности, до 60 мес. свыше 10000 рублей - поручительство Белинвестбанк,

Личный выбор 26,4% — 28,6%, в пределах кредитоспособности, до 60 мес. свыше 10 000 рублей - поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств) Белорусский Народный Банк,

Оранжевая мечта

Отправить заявку 21% 23% при рефинансировании кредитов БНБ банка, в пределах кредитоспособности, до 60 мес. свыше 10 000 рублей поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения) БПС-Сбербанк,

Реальный 19% - 19,5%, до 50 000, до 84 мес. свыше 10 000 поручительство одного физ. лица свыше 15 000 поручительство двух физ. лиц БПС-Сбербанк,

Рефинансирование кредитов 21,5%, в пределах кредитоспособности, до 240 мес. (в зависимости от вида кредита) свыше 5000 — поручительство, залог, гарантийный депозит денег БТА Банк, Рефинансирование кредитов 23%, в пределах кредитоспособности, до 60 мес. свыше 7000 поручительство, свыше 10 000 - два поручителя, свыше 15 000 - залог автомобиля ИдеяБанк,

Консолидация кредитов

Отправить заявку 29%, до 20 000, до 48 мес. Нет Паритетбанк,

Кредитная перезагрузка 20% или 22% в зависимости от срока, до 30 000, до 84 мес. свыше 10 000 поручительство Паритетбанк,

Рефинансирование+ 22%, до 30 000, до 84 мес. свыше 10 000 поручительство Приорбанк,

Кредит на погашение кредитов других банков

Отправить заявку 20% или 23% в зависимости от суммы, до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 мес. Нет РРБ-Банк,

можно использовать любой потребительский кредит 18% - 28% (в зависимости от кредита), до 20 000, до 60 мес. по кредиту «Гарант» поручительство Технобанк,

На рефинансирование

Отправить заявку 23%, до 15 000, до 48 мес. свыше 5000 поручительство Франсабанк,

Все и сразу, Возможно все 20.99%, до 25 000, до 72 мес. свыше 10 000 поручительство физического лица

Банк, кредит,

ставка (в скобках указано изменение) макс. сумма и срок, обеспечение Абсолютбанк,

Рефинансирование кредитов,

Отправить

заявку

30,8% (- 1,4%) до 30 000, до 60 мес.,

свыше 15 000 руб — поручительство, Альфа-Банк,

Рефинансирование

кредитных карт,

35% до 7 000,

нет Альфа-Банк,

Рефинансирование

Кредитов,

первый месяц 0,1%, потом 30,8% (-4%),

27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-банка до 30 000, до 72 мес.,

нет Банк БелВЭБ,

Удалы разлiк,

22,5% (-3,5%) до 40 000, до 84 мес.,

свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физ. лица,

свыше 20 000 руб — неустойка и поручительство двух физ. лиц Беларусбанк,

Удачное обновление,

20% - 21% (4 - 5%) в пределах платежеспособности, до 60 мес., любой способ, предусмотренный законодательством РБ

(кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита) Белинвестбанк

Прокачай свой кредит,

26,4% или 28,6% в зависимости от срока (- 2,35%) в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10000 рублей - поручительство Белинвестбанк

Личный выбор,

26,4% — 28,6% (1 – 1,3%) в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10 000 рублей - поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств) Белорусский народный банк,

Оранжевая мечта,

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заявку

21% (-2%)

23% (-2%) при рефинансировании кредитов БНБ банка в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 10 000 рублей поручительство или залог

(могут быть комбинированные виды обеспечения) БПС-Сбербанк,

Реальный,

19% - 19,5% (3,5%), до 50 000, до 84 мес., свыше 10 000 поручительство одного физ. лица

свыше 15 000 поручительство двух физ. лиц БПС-Сбербанк,

Рефинансирование кредитов,

21,5% (3,5%) в пределах кредитоспособности, до 240 мес. (в зависимости от вида кредита), свыше 5000 — поручительство, залог, гарантийный депозит денег БТА Банк, Рефинансирование кредитов,

23% (-3,99%) в пределах кредитоспособности, до 60 мес., свыше 7000 поручительство, свыше 10 000 - два поручителя, свыше 15 000 - залог автомобиля ИдеяБанк,

Консолидация кредитов,

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заявку

29% (3,2%) до 20 000, до 48 мес., нет Паритетбанк,

Кредитная перезагрузка,

заявку

20% или 22% в зависимости от срока (- 3 – 5%) до 30 000,

до 84 мес., свыше 10 000 поручительство Паритетбанк,

Рефинансирование+,

заявку

22% (-5%) до 30 000, до 84 мес., свыше 10 000 поручительство Приорбанк,

Кредит на погашение кредитов других банков,

Отправить

заявку

20% или 23% в зависимости от суммы (4% - 7%), до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 мес., нет РРБ-Банк,

можно использовать любой потребительский кредит,

18% — 28% (-4 – 6%) (в зависимости от кредита) до 20 000, до 60 мес., по кредиту «Гарант» поручительство Технобанк,

На рефинансирование,

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заявку

23% (6,8%) до 15 000, до 48 мес., свыше 5000 поручительство Франсабанк,

Все и сразу, Возможно все,

20.99% (-4%) до 25 000, до 72 мес., свыше 10 000 поручительство физического лица