

Со всевозможными начинками сэндвичи, классические блинчики и их вариации, блюда из яиц, домашняя выпечка и ароматный кофе - это питательная, полезная утренняя трапеза в столице Беларуси, городе Минск. И если "совам" можно посетить кафе и в полдень, то где позавтракать в Минске в 6 утра, чуть позже - в 7 или "как обычно", в 8 часов? Где предложат калорийное меню, которое подарит бодрость и отличное настроение на целый день?

Начало начал, или меню хорошего завтрака

Многие кафе, рестораны города предлагают своим новым и постоянным клиентам завтрак. Но каким он должен быть для каждого? Разным! Ведь для одних завтрак - сэндвичи и кофе, для других - непременная овсянка и свежевыжатый сок из апельсина, для третьих - несколько блюд, обязательное включение – мясо или рыба, пара видов напитков и достаточное время на трапезу.

Определиться и выбрать для себя любимый вид трапезы в любимом заведении. Это завтрак с утра:

классический. Задача - дать организму медленные углеводы, протеины, поэтому в меню - не кофе, а зеленый чай, а еще черный хлеб, сыр, масло, овощи;

энергетический для тех, кто начинает день с физических нагрузок. Отличное решение - ягоды и фрукты в тандеме со смузи. Здесь на завтрак также может входить омлет;

IQ-завтрак. Важный момент - необходимое количество биологически активных веществ, макро-, микроэлементов, витаминов. Для таких завтраков заведение питания предложит молочный продукт, орехи и ягоды.

И теперь каждый знает, как позавтракать правильно, выбирая персональное меню. А вот где позавтракать в Минске рано утром (и не только), рассказано здесь!

Заведения питания Минска: завтрак вовремя

Выпить вкусный кофе предлагают многие рестораны и кафе столицы. Вкусить блюд из меню завтрака можно только в некоторых из них. Изучите заведения питания и вы точно будете знать, где позавтракать в Минске тогда, когда это будет удобно!

"Круглосуточный" завтрак или рано по утру

Уютное кафе "Лаўка", тематическое место отдыха "Оливье", огромная сеть "Гаражей" кормят своих клиентов круглосуточно. И если меню "Лаўка" - это божественный кофе, бутерброды и каша, то 2 других заведения предложат как меню классического завтрака, так и индивидуальное решение для клиента. Заказать здесь можно сладкую кашу и кашу с мясом, яичницу, сырники-блинчики, тосты, из инноваций - полноценный английский завтрак-меню (бриошь, колбаски жареные, глазунья, белая фасоль, кофе, сок из апельсина).

Оптимальное время для начинающих день: завтракаем в 7-8 часов утра

Во многих заведениях питания Минска можно позавтракать с минуты открытия. Но где это - 7 часов? Рано позавтракать приглашает Голден Коффе / Golden Coffee, радуя гурманов мясными, вегетарианскими, сладкими тостами, круассанами, творожками-йогуртами. Особое предложение - моцарелла, москарпоне с фруктами и овощами. Бон Бистро / Bon Bistro на ул. Притыцкого, 2 порадует шведским столом, русскими сетами с красной икрой, французским или английским завтраком. Пекарня Бриош / Brioche на ул. Сторожевской, 6 славится не только тем, что здесь можно выпить кофе, но и тарталетками с лососем, яйцом и луком, рыбой, сыром.

Вопрос решенный для тех, кто ищет, где позавтракать в Минске с 8 часов, - таких большинство! Это рестораны при отелях, объемные ресторанные комплексы, а также кофейня Вэйк Ап Кофе / Wake Up Coffee на ул. В. Хоружей, 5, кафе Бистро де люкс / Bistro De Luxe, закусочная "Закон бутерброда" (ул. Революционная, 12), другие заведения.

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