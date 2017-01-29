

Водители дважды в год меняют шины автомобиля. Чем это вызвано? С наступлением зимы выпадает большое количество снега, начинаются заморозки, на дорогах появляется гололед. В таких условиях требуется установить на автомобиль зимние покрышки, способные обеспечить достаточный уровень сцепления с дорогой, гарантируя тем самым безопасность движения.

Весной снег, слякоть и лед исчезают с дорог. Зимние шины нецелесообразно эксплуатировать на сухих дорогах — они быстро изнашиваются, также увеличивается расход топлива. Требуется опять сменить покрышки, установив летнюю резину.

Каждый раз после такой процедуры возникает вопрос, куда деть снятые покрышки? Ведь четыре покрышки имеют солидный вес, и занимают немало места. Чаще всего сезонное хранение шин проводится на балконе или в гараже. Снятая резина должна содержаться в определенных условиях, иначе она могут выйти из строя раньше срока.

Особенность правильного хранения шин

Снятые покрышки необходимо подготовить к длительному периоду хранения. Сначала нужно тщательно помыть их, удалив грязь, песок и посторонние предметы с протектора и боковых поверхностей. Помытую резину обязательно нужно высушить. Покрышки обрабатываются химическим составом для консервации и упаковывается в специальный негерметичный пакет (чтобы избежать образования конденсата).

Для лучшей сохранности покрышек, снятых зимой или весной, нужно обеспечить несколько базовых условий, с чем хорошо справится шинный отель:

температура в помещении, где хранятся покрышки, не должна превышать 23-25 градусов, влажность до 25 %;

прямые солнечные лучи ни в коем случае не должны попадать на покрышки;

снятые покрышки должны быть промаркированы с указанием, на какой оси и стороне автомобиля она находилась.

Хранить шины на дисках или снять?

Не существует единого мнения, следует ли проводить сезонное хранение шин на «родных» дисках, или лучше снять их. Многие водители, автомобили которых летом ездят на литых дисках, с наступлением зимы предпочитают снятые шины оставлять на этих дисках. Причиной для этого являются химические средства для улучшения сцепления с дорогой, которые коммунальные службы наносят на дороги. Агрессивная химия этих составов наносит урон кузовам автомобилей и повреждает поверхность литых дисков.

Важным моментом является давление в шинах. Если решено хранить снятые покрышки на дисках, нужно немного спустить их. Причем лучше всего сделать это еще тогда, когда колеса не сняты с автомобиля. Хранение шин на дисках с сохранением рабочего давления снижает срок их службы. И следует помнить, что шины на дисках следует хранить, сложив стопкой или подвесив за диск на горизонтальной металлической штанге.

Нельзя хранить шины без дисков в виде стопки, положив одну на другую. Это отрицательно сказывается на состоянии резины. Оптимально хранить их в положении стоя. Удобнее всего будет обратиться в шинный отель, специалисты которого выполнят все процедуры.

Хранение покрышек: ищем шинные отели

Услуга сезонного хранения для ваших покрышек будет стоить от 9 до 16 рублей в месяц за хранение 1 комплекта из 4 покрышек. В стоимость не всегда входят подготовительные процедуры (демонтаж, мойка, очистка и упаковка). Также надо учитывать, практически любой шинный отель берет комплект на хранение, как правило, на один сезон, то есть минимум на 3 месяца.

Сезонное хранение шин в Минске представлено многими компаниями, например, «Склад Шин», который находится на ул. Гая, 89. Хороший сервис предоставляет Насезон.бай / Nasezon.By по адресу ул. Кальварийская, 4А, шинный центр «Ласса» на ул. Гурского, 11А.

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