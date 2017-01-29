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Желающих купить здания электромеханического завода на Волгоградской не нашлось

30.01.2017 09:53 — Разное | Tut.by  
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Торги по продаже двух зданий электромеханического завода, которые были назначены на 30 января, не состоялись — желающих купить лот не нашлось.


Фото: agat-emz.by

Напомним, на аукцион выставлялось два здания: административное и здание монтажного корпуса ОАО «Агат-электромеханического завода» на улице Волгоградской, 6 и 6/1.

Согласно объявлению на сайте РУП «Институт недвижимости и оценки», на здание монтажного корпуса по условиям аукциона есть обременение: его территория предназначается под жилую многоквартирную застройку. Но специалисты объясняют, что обременение осталось от старого проекта детального планирования территории и, возможно, будет снято.

Начальная цена лота была 5 674 609 долларов. Но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

 
 
Ссылка на источник 36
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Возможно покупателей смутила цена в 5,6 миллиона долларов .

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