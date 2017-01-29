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Желающих купить здания электромеханического завода на Волгоградской не нашлось
Торги по продаже двух
Напомним, на аукцион выставлялось два здания: административное и здание монтажного корпуса ОАО «Агат-электромеханического завода» на улице Волгоградской, 6 и 6/1.
Согласно объявлению на сайте
Начальная цена лота была 5 674 609 долларов. Но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
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Возможно покупателей смутила цена в 5,6 миллиона долларов .
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