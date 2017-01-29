Торги по продаже двух зданий электромеханического завода, которые были назначены на 30 января, не состоялись — желающих купить лот не нашлось.



Фото: agat-emz.by

Напомним, на аукцион выставлялось два здания: административное и здание монтажного корпуса ОАО «Агат-электромеханического завода» на улице Волгоградской, 6 и 6/1.

Согласно объявлению на сайте РУП «Институт недвижимости и оценки» , на здание монтажного корпуса по условиям аукциона есть обременение: его территория предназначается под жилую многоквартирную застройку. Но специалисты объясняют, что обременение осталось от старого проекта детального планирования территории и, возможно, будет снято.

Начальная цена лота была 5 674 609 долларов. Но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.