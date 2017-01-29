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Гродненский район: 9-летняя девочка, которую рядом со школой сбила Audi, умерла в больнице
29 января в больнице умерла девочка, которая попала под колеса Audi в агрогородке Озеры Гродненского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним,
УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Подозреваемым признан водитель автомобиля, с ним проводятся следственные действия.
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УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по...
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