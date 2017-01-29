29 января в больнице умерла девочка, которая попала под колеса Audi в агрогородке Озеры Гродненского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Напомним, ДТП произошло 16 января , около 07.45, на улице Кирова. 52-летний водитель Audi Q7, местный житель, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода третьеклассницу. В результате ДТП 9-летняя девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где 29 января умерла.

УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подозреваемым признан водитель автомобиля, с ним проводятся следственные действия.