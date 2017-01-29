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На шаг ближе к "Оскару": "Ла-Ла Ленд" завоевал призы Гильдии продюсеров и актеров США

30.01.2017 09:47 — Разное | Tut.by  
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На днях в Лос-Анджелесе назвали лауреатов премий Гильдии продюсеров США и Гильдии актеров. Награду за лучший кинофильм получили продюсеры фильма «Ла-Ла Ленд» Фред Бергер, Джордж Хоровиц и Марк Платт. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун.


Эти награды делают мюзикл «Ла-Ла Ленд» еще на шаг ближе к «Оскару». Напомним, что по статистике, фильмы, завоевавшие главный приз Гильдии продюсеров США, более чем в половине случаев становились победителями «Оскара».

Лучшим анимационным фильмом продюсеры признали «Зверополис». Фильм об О. Джей Симпсоне «О. Джей. Сделан в Америке» (O.J. Made in America) получил приз как лучший документальный фильм.

Награды также получили сериалы «Американская история преступлений» (первый сезон также был посвящен О. Джей Симпсону) и «Атланта».

Лучшим исполнителем главной роли по версии Гильдии актеров стал Дензел Вашингтон («Ограды»). Теперь к нему и к Эмме Стоун приковано внимание общественности, которая следит за «оскаровской» гонкой.

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На днях в Лос-Анджелесе назвали лауреатов премий Гильдии продюсеров США и Гильдии актеров.

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