На днях в Лос-Анджелесе назвали лауреатов премий Гильдии продюсеров США и Гильдии актеров. Награду за лучший кинофильм получили продюсеры фильма « Ла-Ла Ленд » Фред Бергер, Джордж Хоровиц и Марк Платт. Лучшей актрисой стала Эмма Стоун.





Эти награды делают мюзикл «Ла-Ла Ленд» еще на шаг ближе к «Оскару». Напомним, что по статистике, фильмы, завоевавшие главный приз Гильдии продюсеров США, более чем в половине случаев становились победителями «Оскара».

Лучшим анимационным фильмом продюсеры признали «Зверополис». Фильм об О. Джей Симпсоне «О. Джей. Сделан в Америке» (O.J. Made in America) получил приз как лучший документальный фильм.

Награды также получили сериалы «Американская история преступлений» (первый сезон также был посвящен О. Джей Симпсону) и «Атланта».

Лучшим исполнителем главной роли по версии Гильдии актеров стал Дензел Вашингтон («Ограды»). Теперь к нему и к Эмме Стоун приковано внимание общественности, которая следит за «оскаровской» гонкой.

Читайте также

«Ла-Ла Ленд» повторил рекорд «Титаника» и получил 14 номинаций на «Оскар»

Фильм «Ла-Ла Ленд» установил рекорд «Золотого глобуса», выиграв в семи номинациях