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"Которые нагло врали". Кто заплатит за неправомерное отстранение гребцов от Олимпиады

30.01.2017 09:47 — Разное | Tut.by  
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в эфире телеканала СТВ рассказал о том, кто будет платить за неправомерное отстранение белорусских гребцов от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.


Анатолий Котов. Фото: Надежда Зущик, Юрспектр

— В данном случае должна платить, во-первых, международная федерация за действия своего исполкома, который принимал решение, потому что это их исполнительный, самый высший орган. Я не знаю, есть ли там дальше практика взыскания уже с них, в федерации, но это, собственно говоря, нас в меньшей степени волнует. Хотя хотелось бы, чтобы те люди, которые буквально нагло врали нам и не только нам в лицо, понесли заслуженное наказание, в первую очередь финансовое.

Это дело громкое, знаковое. Таких вещей боятся. Нас международная федерация предупреждала, чтобы мы ни в коем случае не обращались в суд, потому что нам грозит еще более суровое наказание. Кстати, еще этот момент нашел отдельный параграф в решении суда. Что это недопустимая практика запугивания. И такой очень конкретный щелчок по носу международная федерация получила за свое поведение. Они просто думали, что, наверное, все то, что мы пишем (СМС, е-мэйлы), стираем, выкидываем. Ничего подобного. Все пошло в дело, — сказал Анатолий Котов.

Напомним, что на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенную Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Беларусь будет требовать возмещения ущерба за отстранение сборной. Также белорусская сторона намерена подать иск о возмещении расходов на подготовку команды к Олимпиаде за четыре года. На подготовку отстраненных гребцов к Олимпиаде Беларусь затратила более 2,2 млн долларов.

 
 
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов в эфире телеканала СТВ рассказал о том, кто будет платить за неправомерное отстранение...

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