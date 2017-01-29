МИНСК, 30 янв — Sputnik. Минский тракторный завод планирует сделать проект тракторного ралли традиционным, но в следующий раз хочет провести его в России, где тоже нашел деревню Париж, заявил гендиректор предприятия Федор Домотенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Тракторное ралли Париж-Мосар может стать традиционным 14

Тракторное ралли по бездорожью "Париж-Мосар", организованное ОАО "Минский тракторный завод", прошло в субботу в Витебской области. Главной целью, которую ставили перед собой организаторы, было доказать, что трактора BELARUS не только мощные, но и выносливые, могут работать в любых климатических условиях, при любой погоде, на любом бездорожье.

Но кроме этого получилось еще и яркое запоминающееся шоу, которое еще долго будут вспоминать жители белорусских деревень Париж и Мосар. Ралли вызвало такое оживленное внимание, как зрителей, так и СМИ, что организаторы всерьез задумались над тем, чтобы сделать его традиционным.



© Sputnik / Сергей Лескеть Тракторное ралли Париж-Мосар

"Где он будет проходить, сейчас определяемся. Есть интересная идея — мы искали, где деревни носят созвучные названия и нашли в Челябинской области деревню Париж и созвучную Мосару. Скорее всего, в России где-то в конце августа проведем аналогичные соревнования, но уже с другой продукцией", — заявил Домотенко в эфире телеканала ОНТ в воскресенье вечером.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич,Сергей Пушкин Ралли по бездорожью Париж-Мосар: трактор грязи не боится

Он отметил, что на этих соревнованиях МТЗ представит новый уникальный трактор мощностью 450 лошадиных сил. "Его еще практически никто не видел, была только презентация. Машина проходит сейчас испытания, и 10 таких тракторов готовятся к выпуску. Думаю, именно эти трактора в следующем году примут участие в таком пробеге-испытании", — рассказал руководитель.

По его словам, те тракторы МТЗ, которые принимали участие в субботнем ралли, в скором времени отправятся в Пуховичский район Минской области.

Как сообщал Sputnik, маршрут тракторного ралли Париж-Мосар пролегал по Поставскому и Глубокскому районам между населенными пунктами Париж и Мосар. Машины стартовали в поле возле Парижа, по маршруту следования велась видеосъемка состязания, в том числе с воздуха. Ралли завершилось в Мосаре, где возле костела состоялась торжественная церемония награждения участников и концерт.