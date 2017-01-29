Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов в эфире СТВ заявил о том, что в программу II Европейских игр в Минске будет включена легкая атлетика. Правда, еще не определено, какие из дисциплин этого вида спорта будут представлены на Евроиграх-2019.



Анатолий Котов. Фото: mst.by

— Сейчас речь идет о том, что в нашем финальном списке осталось 14−17 видов спорта. Но дисциплин (хочу просто подчеркнуть) гораздо больше. Потому что некоторые виды спорта — это специфика подсчета. Мы считаем по дисциплинам, европейцы считают по видам спорта. Условно говоря, водные виды спорта, которых у нас не будет, уже об этом можно сказать (плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки с трамплина), раскладываются на четыре. У нас таких шкатулочек, которые раскладываются на множество дисциплин, тоже будет достаточно много.

Можно всех обрадовать: у нас будет легкая атлетика, только формат не определен, поэтому мы не знаем, сколько дисциплин Минск примет. Но мы получили четкие заверения о том, что это будут соревнования топ-уровня для Европы и квалификация на Олимпиаду-2020 в Токио.

Планируем открыть границы на время проведения Европейских игр для участников, антуража и, самое главное, болельщиков. То есть, как на чемпионату мира по хоккею, можно будет въехать в страну без визы, — сказал Анатолий Котов.

27 января на заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) был рассмотрен первый отчет о готовности Минска к проведению вторых Европейских игр.

Сейчас идет процесс обсуждения и согласования видов спорта, поскольку еще не все европейские федерации подписали соответствующие меморандумы и соглашения с ЕОК.

Окончательно программа будет утверждена весной 2017 года, после того как в Минске состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм.