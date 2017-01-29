|
Генсек НОК: Можно всех обрадовать, на Евроиграх-2019 в Минске будет легкая атлетика
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов в эфире
— Сейчас речь идет о том, что в нашем финальном списке осталось 14−17 видов спорта. Но дисциплин (хочу просто подчеркнуть) гораздо больше. Потому что некоторые виды спорта — это специфика подсчета. Мы считаем по дисциплинам, европейцы считают по видам спорта. Условно говоря, водные виды спорта, которых у нас не будет, уже об этом можно сказать (плавание, синхронное плавание, водное поло, прыжки с трамплина), раскладываются на четыре. У нас таких шкатулочек, которые раскладываются на множество дисциплин, тоже будет достаточно много.
Можно всех обрадовать: у нас будет легкая атлетика, только формат не определен, поэтому мы не знаем, сколько дисциплин Минск примет. Но мы получили четкие заверения о том, что это будут соревнования топ-уровня для Европы и квалификация на Олимпиаду-2020 в Токио.
Планируем открыть границы на время проведения Европейских игр для участников, антуража и, самое главное, болельщиков. То есть, как на чемпионату мира по хоккею, можно будет въехать в страну без визы, — сказал Анатолий Котов.
27 января на заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК)
Сейчас идет процесс обсуждения и согласования видов спорта, поскольку еще не все европейские федерации подписали соответствующие меморандумы и соглашения с ЕОК.
Окончательно программа будет утверждена весной 2017 года, после того как в Минске состоится заседание комиссии ЕОК по подготовке к Евроиграм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов в эфире СТВ заявил о том, что в программу II Европейских игр в Минске будет...
|
Архив (Разное)
Комментарии