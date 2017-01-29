Интерес к ближайшим премьерам студии подогревает короткими телевизионными роликами. К горячим летним проектам выпущены тизеры. AFISHA.TUT.BY обозревает трейлеры-новинки последней недели.





«Затерянный город Z»

Премьера в мире: с 15 октября 2016 г.

Режиссер: Джеймс Грэй

Актеры: Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Осенью этот фильм был показан на кинофестивале в Нью-Йорке, а широкий прокат картине только предстоит. Проект рассказывает о поисках британского полковника, который пропал в бразильских джунглях. Охарактеризовать фильм можно как американское независимое кино, хотя по актерскому составу этого и не скажешь: тут и новый Человек-паук, и любимчик девушек Ханнэм, и Роберт Паттинсон, который все чаще снимается в серьезных проектах.

«Звонки»

Премьера в мире: с 1 ферваля 2017 г.

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

Актеры: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Новая часть популярного хоррора о том, как ты умираешь спустя семь дней после просмотра таинственной записи. В коротком ТВ-споте показали, как призрак в белом одеянии предстает перед героями в 2017 году. Слава богу, никаких VHS-кассет и телевизоров: все в ногу со временем.

«Меч короля Артура»

Премьера в мире: с 23 марта 2017 г.

Режиссер: Гай Ричи

Актеры: Джуд Лоу, Чарли Ханнэм, Гермиона Корфилд, Аннабелль Уоллис, Кэти МакГрат

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Гай Ричи ушел с головой в большие блокбастеры. Новый фильм британца — легенда об Артуре и волшебном мече Экскалибур, с которым герой (опять!) Чарли Ханнэма пробует одолеть главного антагониста, которого внезапно играет Джуд Лоу. Не сказать, что исторические легенды собирают хорошую кассу, но вдруг Гай Ричи приготовит сюрприз (хотя вряд ли).

«Джон Уик 2»

Премьера в мире: с 8 февраля 2017 г.

Режиссер: Чад Стахелски

Актеры: Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишбёрн

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Кто не смотрел первый фильм с Киану Ривзом, обязательно грузите онлайн и покупайте билет на продолжение. Пусть статус би-муви не смущает. Это добротный боевик, который не пытается быть чем-то большим, чем есть на самом деле. Стильные перестрелки, харизматичные персонажи, и где-то веет дух старого доброго американского кино с железным сценарием. На этот раз киллер с принципами Джон Уик орудует в Риме.

«И проиграли бой»

Премьера в мире: с 3 сентября 2016 г.

Режиссер: Джеймс Франко

Актеры: Джеймс Франко, Брайан Крэнстон, Роберт Дювалл, Эд Харрис, Селена Гомес

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Актер Джеймс Франко, который никак не ассоциируется с чем-то серьезным, пробует-таки снять серьезное кино. Фильм рассказывает об американской истории, а именно частного случая: конфликта местных рабочих и приезжих мигрантов. В итоге фильм попал на кинофестиваль в Венеции. Правда, в оскаровской гонке проект не участвует (ведь в нем никто не поет).