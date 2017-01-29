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Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: фильм про джунгли и "Джон Уик 2"
Интерес к ближайшим премьерам студии подогревает короткими телевизионными роликами. К горячим летним проектам выпущены тизеры. AFISHA.TUT.BY обозревает трейлеры-новинки последней недели.
«Затерянный город Z»
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Осенью этот фильм был показан на кинофестивале в Нью-Йорке, а широкий прокат картине только предстоит. Проект рассказывает о поисках британского полковника, который пропал в бразильских джунглях. Охарактеризовать фильм можно как американское независимое кино, хотя по актерскому составу этого и не скажешь: тут и новый Человек-паук, и любимчик девушек Ханнэм, и Роберт Паттинсон, который все чаще снимается в серьезных проектах.
«Звонки»
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Новая часть популярного хоррора о том, как ты умираешь спустя семь дней после просмотра таинственной записи. В коротком ТВ-споте показали, как призрак в белом одеянии предстает перед героями в 2017 году. Слава богу, никаких VHS-кассет и телевизоров: все в ногу со временем.
«Меч короля Артура»
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Гай Ричи ушел с головой в большие блокбастеры. Новый фильм британца — легенда об Артуре и волшебном мече Экскалибур, с которым герой (опять!) Чарли Ханнэма пробует одолеть главного антагониста, которого внезапно играет Джуд Лоу. Не сказать, что исторические легенды собирают хорошую кассу, но вдруг Гай Ричи приготовит сюрприз (хотя вряд ли).
«Джон Уик 2»
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Кто не смотрел первый фильм с Киану Ривзом, обязательно грузите онлайн и покупайте билет на продолжение. Пусть статус би-муви не смущает. Это добротный боевик, который не пытается быть чем-то большим, чем есть на самом деле. Стильные перестрелки, харизматичные персонажи, и где-то веет дух старого доброго американского кино с железным сценарием. На этот раз киллер с принципами Джон Уик орудует в Риме.
«И проиграли бой»
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Актер Джеймс Франко, который никак не ассоциируется с чем-то серьезным, пробует-таки снять серьезное кино. Фильм рассказывает об американской истории, а именно частного случая: конфликта местных рабочих и приезжих мигрантов. В итоге фильм попал на кинофестиваль в Венеции. Правда, в оскаровской гонке проект не участвует (ведь в нем никто не поет).
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Интерес к ближайшим премьерам студии подогревает короткими телевизионными роликами. К горячим летним проектам выпущены тизеры. Предлагаем к просмотру...
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