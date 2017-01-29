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Редкий случай: в США родились разноцветные близнецы

30.01.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Девочки Калани и Джарани Дин — близнецы. При этом кожа у них разного цвета. Об этом рассказал телеканал KHQA.


Фото: Whitney Meyer / khqa.com

Сестры родились в городе Куинси в США 23 апреля 2016 года, недавно им исполнилось по 9 месяцев. Мать девочек Уитни Мейер белая, а ее партнер Томас Дин — афроамериканец.

Калани и Джарани — разнояйцевые близнецы. Это значит, что они развились из двух независимо оплодотворенных яйцеклеток. Вероятность того, что у близнецов межрасовой пары будет различаться цвет кожи — 1 на 500 случаев, сообщает BBC.

«Когда они родились, я не могла в это поверить, — рассказала телеканалу мама девочек. — Эта такая редкость, не думала, что так получится с моими близнецами! Но я абсолютно уверена — они разнорасовые близнецы».


Калани и Джарани с мамой и папой. Фото: Whitney Meyer / facebook.com

Как и многие разнояйцевые близнецы, девочки не похожи между собой. Светлокожая Калани очень энергична и много ползает, а афроамериканка Джарани любит поесть и пока ленится ползать.

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Как и многие разнояйцевые близнецы, девочки не похожи между собой.

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