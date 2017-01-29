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Американцы впервые потеряли в бою конвертоплан
Во время спецоперации в Йемене американские военные впервые потеряли конвертоплан Bell V-22 Osprey,
Издание пишет, что боевая морская особая группа быстрого развертывания (Navy SEAL Team 6) штурмовала дом одного из лидеров Аль-Каиды. С воздуха спецназ поддерживали боевые вертолеты и два беспилотника MQ-9 Reaper.
Основной целью спецназовцев были секретные документы, которые могли содержать информацию о будущих террористических атаках.
В ходе операции один из конвертопланов совершил жесткую посадку и получил тяжелые повреждения. Его пришлось уничтожить ракетным ударом с воздуха, чтобы не оставлять на месте операции.
MV-22 Osprey – единственный в мире серийно выпускаемый конвертоплан. Его разработкой, длившейся около 30 лет, занимались компании Boeing и Bell.
Боевое крещение MV-22 Osprey получили в Ираке, где пилоты оценили способность этих машин резко уходить от атаки, а также малошумность.
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Боевая морская особая группа быстрого развертывания (Navy SEAL Team 6) штурмовала дом одного из лидеров Аль-Каиды.
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