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Американцы впервые потеряли в бою конвертоплан

30.01.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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Во время спецоперации в Йемене американские военные впервые потеряли конвертоплан Bell V-22 Osprey, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что боевая морская особая группа быстрого развертывания (Navy SEAL Team 6) штурмовала дом одного из лидеров Аль-Каиды. С воздуха спецназ поддерживали боевые вертолеты и два беспилотника MQ-9 Reaper.


Bell V-22 Osprey. Фото: defence.ru

Основной целью спецназовцев были секретные документы, которые могли содержать информацию о будущих террористических атаках.


Останки конвертоплана. Фото: defence.ru

В ходе операции один из конвертопланов совершил жесткую посадку и получил тяжелые повреждения. Его пришлось уничтожить ракетным ударом с воздуха, чтобы не оставлять на месте операции.


Уничтоженный MV-22 Osprey. Фото: defence.ru

MV-22 Osprey – единственный в мире серийно выпускаемый конвертоплан. Его разработкой, длившейся около 30 лет, занимались компании Boeing и Bell.

Боевое крещение MV-22 Osprey получили в Ираке, где пилоты оценили способность этих машин резко уходить от атаки, а также малошумность.

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Боевая морская особая группа быстрого развертывания (Navy SEAL Team 6) штурмовала дом одного из лидеров Аль-Каиды.

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