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Анастасия Тиханович рассказала о болезни отца

30.01.2017 10:46 — Разное | БДГ  
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По словам дочери Александра Тихановича Анастасии, диагноз болезни, которой страдал ее отец, называется аутоиммунное заболевание легких – идиопатический фиброзирующий альвеолит, пишет kp.by.

Она отметила, что заболевание встречается редко, и с ним живут примерно 3-4 года, однако Александр Тиханович жил с ним 7 лет. В последние годы от этого он сильно похудел.

Дочь рассказала, что «радикального лечения на сегодняшний день не существует», болезнь можно только «тормозить». По ее словам, год назад произошло ухудшение, и отец долго лежал в больнице, ездил лечиться в Германию, но, к сожалению, «это такое заболевание, вылечиться от которого невозможно».

Тиханович не хотел, чтоб о его состоянии знала широкая общественность, он хотел оставаться на сцене столько, сколько это будет возможно. Последний концерт артист отработал 13 января, а на следующий день попал в больницу. Все видели, что ему было тяжело еще на концерте, но он сделал все, что мог.

В больнице Тиханович лежал под кислородной маской около двух недель, в какие-то моменты ее снимали, и тогда он улыбался родным, чтобы их приободрить. До последнего момента артист держался очень мужественно.

Напомним, Александр Тиханович ушел из жизни 28 января, прощание с Народным артистом проходит сегодня. Рано утром в храме Александра Невского (Козлова, 11) состоялась заупокойная литургия и отпевание. Гражданская панихида состоится в Филармонии с 11.00 до 14.00.

На фото: Ядвига Поплавская, Александр Тиханович, Анастасия Тиханович и ее сын.

Фото: informvest.net

 
 
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По словам дочери Александра Тихановича Анастасии, диагноз болезни, которой страдал ее отец, называется аутоиммунное заболевание легких – идиопатический...

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