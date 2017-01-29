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Петиция с требованием не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II набрала более 890 тыс. подписей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Петиция против визита Трампа в Лондон набрала около 900 тысяч подписей Петиция с требованием не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II набрала более 890...

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте британского парламента, пишетНа 8:55 мск количество голосов составило 891,23 тыс. Таким образом, общественный документ прошел необходимый порог в 100 тыс. для того, чтобы его рассмотрела нижняя палата парламента Великобритании — палата общин. Из пояснительной записки к петиции следует, что визит следует отменить, поскольку он «может вызвать смущение» королевы Елизаветы II.«Дональду Трампу необходимо разрешить въезд в Великобританию в качестве главы правительства США, но его не следует приглашать с официальным визитом, поскольку это вызовет смущение Ее Величества Королевы (Елизаветы II. — РБК)», — говорится в пояснении к петиции.Ранее, 27 января, в Овальном кабинете Белого дома состоялась первая встреча президента Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава британского парламента стала первым официальным представителем иностранного государства, которого Трамп пригласил с официальным визитом после своей инаугурации.Во время встречи двух лидеров Мэй озвучила Трампу приглашение королевы Елизаветы II совершить официальный на государственном уровне визит в Великобританию. Трамп, в свою очередь, приглашение принял.​