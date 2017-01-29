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В Канаде стреляли в мечети, есть жертвы

30.01.2017 09:30 — Разное | Ежедневник  
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В Канаде стреляли в мечети, есть жертвы

фото: ria.ru

Неизвестные устроили стрельбу в мечети канадского города Квебек; пять человек погибли.

Очевидец случившегося рассказал Рейтер, что в здании находились порядка 40 человек. Стрельба произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск понедельника). По данным агентства, в нападении участвовали три человека, пишут РИА Новости.

По словам главы исламского культурного центра города, в результате инцидента погибли пять человек. По предварительным данным, преступники открыли стрельбу на первом этаже мечети, после чего один из них поднялся на второй этаж.

Газета Huffington Post Quebec отмечает, что полицейским удалось задержать двоих нападавших.

Сейчас здание мечети оцеплено силовиками, на месте ЧП также находится несколько машин скорой помощи.

 
 
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Неизвестные устроили стрельбу в мечети канадского города Квебек; пять человек погибли.

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