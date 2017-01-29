В перечень для обмена на чеки "Имущество" добавлены акции таких предприятий, как Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Борисовский шпалопропиточный завод и Борисовский авторемзавод, Минский вагоноремонтный завод, Радошковичский керамический завод и другие.

О лучших способах распорядиться именными приватизационными чеками "Имущество" на радио Sputnik Беларусь рассказала начальник управления учета и распоряжения акциями ГКИ Анна Корниевич.

"Самое лучшее — это обменять свои чеки на акции. Чеки еще можно продать, подарить близкому родственнику. Но, к сожалению, продать вряд ли получится, потому что продать можно тогда, когда на чеки есть спрос. Если его нет, то и не продашь. Поэтому самый выгодный вариант сегодня — это обмен на акции", — сказала Корниевич.

Сведения о предприятиях, акции которых можно обменять на чеки "Имущество", есть на официальном сайте ГКИ. Для того, чтобы стать владельцем акций, гражданину необходимо обратиться в отделение Беларусбанка по месту жительства. Собеседница Sputnik уточнила, что граждане могут обменять чеки на акции только тех предприятий, которые есть в перечне конкретного филиала Беларусбанка.

Корниевич также заметила, что на сегодняшний день номинальная стоимость одного чека "Имущество" составляет 44 копейки.

"Приватизационные чеки "Имущество" можно будет обменять на акции белорусских предприятий до 30 июня 2019 года. Это уже 10 продление сроков их обращения, поэтому нового продления сроков, скорее всего, не будет", — добавила Корниевич.

Беседу с начальником управления учета и распоряжения акциями ГКИ Анной Корниевич об обмене именных приватизационных чеков "Имущество" на акции предприятий слушайте на радио Sputnik Беларусь.