Не все астероиды, сближающиеся в Землей, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до «подхода» к нашей планете. Об этом сообщает Cnet .

Небесное тело прошло на расстоянии в 65280 километров от поверхности Земли. Издание характеризует это как «жутко близко» — это в 5,8 раз меньше, чем расстояние до Луны.

По размеру астероид 2017 BH30 сравним с грузовиком, его длина составляет 4,6 — 10 метров. Его траектория не пересекалась с Землей, однако даже в случае столкновения он не принес бы серьезных последствий.