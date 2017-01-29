﻿ Незамеченный астероид подлетел к Земле в 6 раз ближе Луны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Незамеченный астероид подлетел к Земле в 6 раз ближе Луны

30.01.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не все астероиды, сближающиеся в Землей, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до «подхода» к нашей планете. Об этом сообщает Cnet.


Небесное тело прошло на расстоянии в 65280 километров от поверхности Земли. Издание характеризует это как «жутко близко» — это в 5,8 раз меньше, чем расстояние до Луны.

По размеру астероид 2017 BH30 сравним с грузовиком, его длина составляет 4,6 — 10 метров. Его траектория не пересекалась с Землей, однако даже в случае столкновения он не принес бы серьезных последствий.

Объект сблизился с Землей 30 января примерно в 8 утра по минскому времени. Заметили его специалисты объединения «Каталинский небесный обзор» за несколько часов до сближения с планетой.

Читайте также:

Российское МЧС назвало дату ближайшего опасного сближения Земли с астероидом

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до "подхода" к нашей планете.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белагропромбанк начал выдавать кредиты очередникам под 13,5% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика