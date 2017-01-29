Не все астероиды, сближающиеся в Землей, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до «подхода» к нашей планете. Об этом сообщает Cnet .





Небесное тело прошло на расстоянии в 65280 километров от поверхности Земли. Издание характеризует это как «жутко близко» — это в 5,8 раз меньше, чем расстояние до Луны.

По размеру астероид 2017 BH30 сравним с грузовиком, его длина составляет 4,6 — 10 метров. Его траектория не пересекалась с Землей, однако даже в случае столкновения он не принес бы серьезных последствий.

Newly discovered asteroid #2017BH30 (~7m) has a VERY close flyby at ~0451UT on 30 Jan flying at ~40,000 km from Earth https://t.co/7oJWMWX7rj pic.twitter.com/pCiW6GlKGp — Massimo (@Rainmaker1973) 29 января 2017 г.

Объект сблизился с Землей 30 января примерно в 8 утра по минскому времени. Заметили его специалисты объединения «Каталинский небесный обзор» за несколько часов до сближения с планетой.

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