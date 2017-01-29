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Незамеченный астероид подлетел к Земле в 6 раз ближе Луны
Не все астероиды, сближающиеся в Землей, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до «подхода» к нашей планете. Об этом сообщает
Небесное тело прошло на расстоянии в 65280 километров от поверхности Земли. Издание характеризует это как «жутко близко» — это в 5,8 раз меньше, чем расстояние до Луны.
По размеру астероид 2017 BH30 сравним с грузовиком, его длина составляет 4,6 — 10 метров. Его траектория не пересекалась с Землей, однако даже в случае столкновения он не принес бы серьезных последствий.
Объект сблизился с Землей 30 января примерно в 8 утра по минскому времени. Заметили его специалисты объединения «Каталинский небесный обзор» за несколько часов до сближения с планетой.
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Объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до "подхода" к нашей планете.
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