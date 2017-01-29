|
Белагропромбанк начал выдавать кредиты очередникам под 13,5% годовых
Белагропромбанк начал выдачу кредитов для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых. Об этом
Взять в долг на решение квартирного вопроса можно только в белорусских рублях. Срок кредита — 20 лет.
Процент привязан к ставке рефинансирования (стандартная ставка банка минус ½ ставки рефинансирования) и составит 13,5% годовых. Максимум, который можно одолжить у банка, 150 тысяч рублей (но не более 90% от стоимости жилья).
Дешевые кредиты на жилье для нуждающихся, как и в прошлом году, будут выдавать только два банка — Белагропромбанк и Беларусбанк. Общая сумма денег, которые смогут получить за год очередники — 30 миллионов. Доля Белагропромбанка
В банке уточняют, что первоочередное право на получение данного кредита имеют ветераны боевых действий на территории других государств из числа категорий граждан, предусмотренных в пунктах 1 — 3 части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».
Когда дешевые кредиты начнет выдавать Беларусбанк, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На эти цели будет выделено 10 миллионов рублей.
|
Архив (Разное)
Комментарии