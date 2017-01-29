Белагропромбанк начал выдачу кредитов для нуждающихся на строительство жилья под 13,5% годовых. Об этом сообщается на сайте банка.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Взять в долг на решение квартирного вопроса можно только в белорусских рублях. Срок кредита — 20 лет.

Процент привязан к ставке рефинансирования (стандартная ставка банка минус ½ ставки рефинансирования) и составит 13,5% годовых. Максимум, который можно одолжить у банка, 150 тысяч рублей (но не более 90% от стоимости жилья).

Дешевые кредиты на жилье для нуждающихся, как и в прошлом году, будут выдавать только два банка — Белагропромбанк и Беларусбанк. Общая сумма денег, которые смогут получить за год очередники — 30 миллионов. Доля Белагропромбанка составит 10 миллионов рублей. Банк планирует выдавать дешевые кредиты до 28 декабря. Напомним, кредит пользовался у граждан большим спросом, его лимит исчерпали за три месяца.

В банке уточняют, что первоочередное право на получение данного кредита имеют ветераны боевых действий на территории других государств из числа категорий граждан, предусмотренных в пунктах 1 — 3 части первой статьи 3 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О ветеранах».

Когда дешевые кредиты начнет выдавать Беларусбанк, пока неизвестно.