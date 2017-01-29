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В Смолевичском районе неустановленный автомобиль насмерть сбил женщину. Водитель скрылся
Наезд произошел 28 января, около 01.00, вблизи деревни Лужки Смолевичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
— Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по трассе Слобода — Новосады в направлении Минска и на 6-м километре дороги совершил наезд на находившуюся на проезжей части 30-летнюю женщину. Водитель с места ДТП скрылся, — сказали в ГАИ.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.
По данному факту Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводятся разыскные мероприятия по установлению транспортного средства и личности водителя.
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Наезд произошел 28 января, около 01.00, вблизи деревни Лужки.
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