Музыкальный фестиваль «МОСТ», который проходил на аэродроме «Боровая», в этом году проводиться не будет. Об этом в интервью AFISHA.TUT.BY рассказал Андрей Алексеев, директор концертного агентства «Атом Интертеймент», которое занималось организацией фестиваля.





— К сожалению, фестивальное движение в Беларуси за последние десять лет никак не развилось. Мы как начинали с 11 долларов за билет на первом Global Gathering Freedom Music (а было это более 10 лет назад), по той же цене билеты на «Рок за Бобров» продаются и сейчас, — прокомментировал Андрей Алексеев.

Если нет компании-спонсора, которая покрывает часть расходов на фестиваль, заниматься им не прибыльно, говорит Алексеев.

— Я не буду рассказывать о том, сколько я потерял на фестивалях. Тех артистов, которые могут приехать к нам, никто не знает. А если мы привезем кого-то за полмиллиона долларов, цена будет в 50 долларов на человека как минимум — такие деньги люди платить не готовы.

Напомним, фестиваль МОСТ впервые прошел в Минске в 2013 году. Лайн-ап фестиваля в разные годы включал лучшие группы со всего мира: Bullet For My Valentine, Kasabian, Hurts, Skillet, Guano Apes, Земфира, Ленинград, Lumen и многие другие.

Одним летом белорусы уже оставались без фестиваля МОСТ — в 2015 году. После перерыва — в 2016 — он снова вернулся на «Боровую», правда, в однодневном, а не в привычном двухдневном формате.