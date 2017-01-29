Американка Серена Уильямс, после выгрыша Australian Open ставшая самой титулованной теннисисткой открытой эры, вернулась на вешину обновленного рейтинга WTA, сместив с первой строки рано выбывшую из турнира немку Ангелик Кербер.



Фото: Reuters

Восстанавливающаяся после рождения сына белоруска Виктория Азаренко опустилась на 19-ю строку.

1 (2). Серена Уильямс (США) 7780

2 (1). Ангелик Кербер (Германия) 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) 5073

5 (6). Доминика Цыбулкова (Словакия) 4985

6 (3). Агнешка Радваньска (Польша) 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720

8 (10). Светлана Кузнецов (Россия) 3915

9 (8). Мэдисон Киз (США) 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) 3705…

…19 (14). Виктория Азаренко (Беларусь) 2161

…129 (118). Александра Саснович (Беларусь) 471

…142 (146). Арина Соболенко (Беларусь) 413

…172 (171). Ольга Говорцова (Беларусь) 325

…305 (327). Вера Лапко (Беларусь) 145.

Победитель мужского турнира Australian Open швейцарец Роджер Федерер, недавно вернувшийся в большой теннис после полугодичного перерыва, связанного с лечением травмы, поднялся в десятку сильнейших рейтинга ATP. Его соперник по финалу Рафаэль Надаль поднялся в топ-6.



Фото: Reuters via TUT.BY

Британец Энди Маррей и серб Новак Джокович, выбывшие на ранних стадиях Australian Open, сохранили лидирующие позиции, а вслед за ними на третьей строке пристроился швейцарец Стэн Вавринка, в полуфинале уступивший будущему триумфатору Роджеру Федереру.

Лучший из белорусских теннисистов Владимир Игнатик, 29 января ставший победителем «челленджера» во французском Ренне с призовым фондом 85 тысяч евро, взлетел сразу на 42 строки.

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) 11540

2 (2). Новак Джокович (Сербия) 9825

3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада) 4930

5 (5). Кей Нисикори (Япония) 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) 3445

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) 3260…

…150 (192). Владимир Игнатик (Беларусь) 399

…175 (177). Илья Ивашко (Беларусь) 323.