Американка Серена Уильямс, после выгрыша Australian Open ставшая самой титулованной теннисисткой открытой эры, вернулась на вешину обновленного рейтинга WTA, сместив с первой строки рано выбывшую из турнира немку Ангелик Кербер.
Восстанавливающаяся после рождения сына белоруска Виктория Азаренко опустилась на 19-ю строку.
Победитель мужского турнира Australian Open швейцарец Роджер Федерер, недавно вернувшийся в большой теннис после полугодичного перерыва, связанного с лечением травмы, поднялся в десятку сильнейших рейтинга ATP. Его соперник по финалу Рафаэль Надаль поднялся в топ-6.
Британец Энди Маррей и серб Новак Джокович, выбывшие на ранних стадиях Australian Open, сохранили лидирующие позиции, а вслед за ними на третьей строке пристроился швейцарец Стэн Вавринка, в полуфинале уступивший будущему триумфатору Роджеру Федереру.
Лучший из белорусских теннисистов Владимир Игнатик, 29 января ставший победителем «челленджера» во французском Ренне с призовым фондом 85 тысяч евро, взлетел сразу на 42 строки.
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