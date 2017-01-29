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Участница "Ты супер!" Анастасия Кравченя: нервный срыв мне не грозит
30.01.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьера международного вокального конкурса "Ты супер!", который проводят телеканал НТВ и информационное агентство и радио Sputnik, состоится 11 февраля на телеканале НТВ. В проекте примут участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. Беларусь на международном вокальном конкурсе представят две белорусские девушки — Дарья Чернова и Анастасия Кравченя.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
В ходе предварительных кастингов участницей от Республики Беларусь стала Анастасия Кравченя, ученица 10 класса средней школы №1 города Калинковичи.
"Мне позвонила продюсер НТВ и сказала, что я прошла в проект "Ты супер!", и для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, надо приехать в Москву. Конечно, это волнительно, и может случится что-то на нервной почве, но лично мне нервный срыв не грозит", — рассказала корреспонденту Sputnik Настя Кравченя и добавила, что чувствует огромную ответственность и хотела бы услышать слова поддержки от родных, близких, а также звезд шоубизнеса: Германа, Александры и Константина, а также от Святослава Вакарчука.
Больше узнать о Насте Кравчене вы можете из видео Sputnik Беларусь.
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Две белорусские девушки - Дарья Чернова и Анастасия Кравченя - примут участие в совместном проекте телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik "Ты...
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