Премьера международного вокального конкурса "Ты супер!", который проводят телеканал НТВ и информационное агентство и радио Sputnik, состоится 11 февраля на телеканале НТВ. В проекте примут участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. Беларусь на международном вокальном конкурсе представят две белорусские девушки — Дарья Чернова и Анастасия Кравченя.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Певица Ёлка станет членом жюри нового проекта "Ты супер!"

В ходе предварительных кастингов участницей от Республики Беларусь стала Анастасия Кравченя, ученица 10 класса средней школы №1 города Калинковичи.

"Мне позвонила продюсер НТВ и сказала, что я прошла в проект "Ты супер!", и для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, надо приехать в Москву. Конечно, это волнительно, и может случится что-то на нервной почве, но лично мне нервный срыв не грозит", — рассказала корреспонденту Sputnik Настя Кравченя и добавила, что чувствует огромную ответственность и хотела бы услышать слова поддержки от родных, близких, а также звезд шоубизнеса: Германа, Александры и Константина, а также от Святослава Вакарчука.

Больше узнать о Насте Кравчене вы можете из видео Sputnik Беларусь.

Проект НТВ "Ты супер!" дарит шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе: его участниками станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Музыкальные таланты будут представлены детьми из 9 стран, включая Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. Ведущим проекта будет Вадим Такменев. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер. Также на протяжении всего шоу дети смогут продолжить обучение по школьной программе.