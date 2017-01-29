Корреспондент Sputnik Елена Васильева с галеристом, директором галереи "Дом картин" Ольгой Клип прошла по нескольким художественным галереям Минска в поиске картин, которые и для частной коллекции подойдут и в подарок. В ходе прогулки решено было отринуть неловкость и задать галеристам все самые неловкие вопросы, которые приходится подавлять в себе обывателям и людям неискушенным, со стороны наблюдая за процессами на рынке искусства.

Если вы всегда стеснялись спросить, почему так дорого, кто такой Щемелев, совсем ли вышли из моды цветы в вазе, приглашаем вас на нашу виртуальную экскурсию с директором и куратором минской галереи "Дом картин".

Куда это поставить?

Сняв со стен ковры, в меру состоятельные белорусы обнаружили, что образовавшаяся пустота на стене подходит для произведения искусства. Но это уже считается предметом роскоши. И цены на них достаточно высокие. К тому же, дизайнеры интерьера к такому переосмыслению ценностей не всегда готовы.

"Даже мои знакомые, люди, близкие к искусству, нечасто дополняют свои жилища картинами или арт-объектами. Дизайнеры не отталкиваются от произведений искусства, формируя интерьер. Первичны диваны и шторы, а ведь порой на стену можно повесить картину — и уже не особенно тратиться на другие предметы интерьера, ведь ценовой вопрос для большинства из нас также актуален", — уверена Ольга.



© Sputnik / Виктор Толочко Галерист Ольга Клип уверена, что картина может "организовать" любой интерьерер, если она выбрана правильно

Путешествуя по минским галереям вместе с экспертом, корреспонденты Sputnik выяснили, что едва ли не на каждый спрос в Минске найдется предложение — будь то коллекционер, желающий приобрести очередную работу народного художника, предполагая в этом выгодное вложение, меценат, стремящийся поддержать современников, или неискушенный зритель, решивший окружить себя искусством в интерьере.

"У меня самой дома не много произведений искусства, но они есть. Еще когда я жила с родителями, у нас всегда были на стенах картины. Было много печатной графики Сергея Малишевского, а какое-то время я сама занималась графикой. Дома у меня висит лубок Цеслера, а рядом — бабушкины вышивки. Я не коллекционер, но работы, которые попадают в мое жилое пространство, отбираю тщательно", — рассказала Ольга.

Почему так дорого?

"Вкус в искусстве формируется во время посещения музеев, выставок, галерей — также как мы становимся хорошим слушателем, подолгу слушая качественную музыку. Если уверенности в том, что приглянувшаяся картина действительно стоит неимоверных денег, запрошенных художником, нет, лучше полагаться на вкус и авторитет галереи. Ведь в Беларуси на рынке искусства цены часто формируются стихийно. Вспомним, например, первый "Осенний салон с Белгазпромбанком". Художники оценивали свои картины скорее ориентируясь на организатора выставки, а не на покупателя. Притом, что работа того же художника, выставленная в галерее, могла стоить в несколько раз дешевле, чем на "Осеннем салоне", — рассказала Ольга.



© Sputnik / Виктор Толочко В галерее на проспекте представлены не только картины, но и скульптуры

Ценообразование на рынке искусства "у нас" и в "цивилизованном мире" несколько разнится.

"Бывают случайные приобретения одной вещи по высокой цене, после чего художник начинает думать, что теперь он столько и стоит", — рассказала Ольга.

Стоимость картины в галерее формируется по понятной схеме: художник называет свою цену, галерея добавляет собственный процент (обычно порядка 20-30%), в стоимость входит и необходимый НДС. Настоящая проблема для галеристов — стремление художников продавать картины напрямую, минуя галерею.

"Порой покупатели узнают авторов картины и звонят им напрямую, в обход галерей. В Вильнюсе если галерея узнает, что художник работает таким образом, его картины попросту больше не принимают. С одной стороны, ситуация понятная, сейчас почти все можно найти на Facebook, с другой — место на стене тоже стоит денег. Каждого художника галерея раскручивает, часто предоставляет место для начинающих художников, поддерживает их — а нарабатывая клиентов, мастер отказывается от услуг галереи. Бороться с этим непросто", — рассказали галеристы.

Художественная галерея "Мастацтва": если не знаете что надо — приходите

Адрес: проспект Независимости, 12

Путешествие по галереям начинаем по-туристически — с самой старой минской галереи на проспекте Независимости. Если не знаете, что именно хотите купить — приходите сюда. Здесь и картины почивших классиков для коллекционеров, и не очень дорогие работы молодых художников, и в целом весь диапазон белорусского искусства — и стилевой, и ценовой. Галерея сотрудничает с художниками Белорусского союза художников и молодежного объединения при нем. Просто творческие люди принести сюда картину не смогут.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор галереи "Мастацтва" Елена Лаговская

На входе в галерею — несколько работ народного художника Александра Кищенко.

"Где еще вы его найдете в Минске?" — спрашивает директор галереи Елена Лаговская, проводя экскурсию по залам. "Только если в "Доме картин" — несколько полотен" — добавляет Ольга Клип.

Сотрудники галереи собрали большую коллекцию народных художников, работ многих и правда больше не найти нигде в городе, все разошлись по коллекционерам. Работы некоторых ушедших из жизни художников приносят сюда их дети. Здесь и работы не столичных художников — сотрудники ездят по мастерским Витебска, Могилева и других белорусских городов. Некоторые художники Союза принципиально сотрудничают только с Художественной галереей, а другие обходят едва ли не каждую площадку, пытаясь пристроить свою работу.

"Бывали времена, когда клиентов было очень много. И белорусов, и туристов — особенно много было турок, поляков, немцев. И народные художники хорошо продавались — здесь бывали коллекционеры и знатоки. А в октябре мы почувствовали спад, сейчас бывает, что за день не продаем ни одной картины", — рассказала директор галереи.



© Sputnik / Виктор Толочко Самые дорогие работы галереи "Мастацтва" - кисти Народного художника Гавриила Ващенко

Галерея не поддерживается государством, выживает собственными силами — даже за аренду платят в полном объеме. Так что уровень продаж — единственный источник ее дохода, и ремонт в галерее не так давно также сделали за собственный счет.

"Часто делаем скидки: если нужно продать, соглашаешься и на пару процентов выручки. Бывает, что художники завышают цену на свои работы, приходится торговаться, объясняем, что за такую сумму картину не продать", — рассказала директор Елена Лаговская.

Комментарий директора галереи Елены Лаговской:

— Для Минска двенадцать галерей — это мало. Я была очень впечатлена, попав в Израиль — едва ли не каждый третий дом там — галерея. Сейчас новые галереи открываются и в Минске, но подсчитайте сами: только в Союзе художников состоит 1200 человек!

Предпочтения покупателей меняются: прежде многие хотели купить реалистичные пейзажи, а сейчас меняются и вкусы, и интерьеры, такого рода картины уже не всегда подходят. А вот китайцы до сих пор любят наши пейзажи.



© Sputnik / Виктор Толочко Художник Алексей Смоляк тоже иногда заглядывает в галерею на проспекте

Если приходит коллекционер, он обращается к нашим сотрудникам. Они показывают, какие работы народных художников у нас появились. Всем стараемся помочь, спрашиваем, на какую сумму рассчитывает человек. Кто-то не готов потратить более пятисот рублей, кто-то может отдать тысячу: есть недорогие работы, которые теряют в цене за счет небогатой рамочки, но картина хороша! Спонтанно можно купить только дешевую репродукцию, а к выбору картины нужно подойти серьезно.

Художественная галерея "Бел-арт": покупайте графику

Адрес: ул. Карла Маркса, 4

"Наши художники в большинстве своем прекрасные рисовальщики, особенно хорошо получаются цветы — с актуальным искусством сложнее", — признала Ольга Клип, пока мы шли из "Мастацтва" в "Бел-Арт", также учрежденную белорусским союзом художников. Кстати, именно "цветочки" белорусского художника Коровушкина Ольга присмотрела для себя в "Мастацтве".



© Sputnik / Виктор Толочко Галерея "Бел-Арт" особенно примечательна графикой

"А вот в "Бел-Арт" очень рекомендую покупать графику. Она, во-первых, недорогая, во-вторых, здесь представлена, например, графика народного художника БССР Арлена Кашкуревича. Здесь такое обилие листов, из которых можно выбирать! А обойдется дешевле, чем покупать оформленную работу, и оформить можно самостоятельно. Его можно рекомендовать и коллекционерам, и просто тем, кто хочет оформить интерьер", — рекомендовала Ольга.

И нет, распечатать графику на принтере и выдать это за произведение искусства у себя на стене, абсолютно неверно.

"Графика — это кропотливый труд. Отличить, например, офорт от печати на принтере легко, офорт — вдавленная в лист табличка, и этот отпечаток заметен. Маломальский искусствовед отличит настоящую графику от принтерной печати. Можно и живопись распечатать на холсте и попытаться выдать за живопись, но даже непрофессионал увидит разницу", — заверила искусствовед.



© Sputnik / Виктор Толочко Среди графических работ в "Бел-Арте" можно найти графику Арлена Кашкуревича

Здесь можно купить и виды Минска — такие картины любят презентовать уезжающим из Беларуси сотрудникам посольства. Но Ольга в своем личном рейтинге ставит графику Кашкуревича выше едва ли не всех видов Минска.

"А вот прекрасная керамика — здесь не только произведения высокого искусства, но и просто милые вещи, которыми можно пользоваться в обиходе", — резюмировала Ольга, и мы направились в другую часть города, в галерею, которая будет интересна скорее коллекционерам — "Книжный салон".

Галерея "Ad librum" (Книжный салон): коллекционер позвонит

Адрес: ул. Калинина, 5

Ольга эту галерею называет "хрестоматийной" — в таком формате галереи работают в мире. Сюда лучше всего приходить коллекционеру, готовому инвестировать в искусство. Когда корреспонденты Sputnik пришли в галерею, несколько коллекционеров как раз присматривались к работам. Впрочем, работают с клиентами здесь главным образом дистанционно — формат "зашел-купил" не вполне для этого салона.



© Sputnik / Виктор Толочко Галерея "Ad librum" работает не только с современными авторами, здесь представлены работы художников парижской школы

"Галерея сотрудничает с определенными художниками, занимается их продвижением. Количество представленных работ будет уступать качеству: работы тщательно отбираются, и чаще всего ими интересуются знатоки искусства, а не случайные люди, — уверена Ольга.

Здесь представлены не только минские художники и не только современники. Насколько мне известно, это единственная в Минске галерея, которая работает с произведениями художников Парижской школы.

Комментарий директора галереи Аллы Змиевой:

— Мы представляем и классическое искусство, и современное — вплоть до авангардного Владимира Акулова. Из белорусских современников работаем как с художниками, которые уже заявили о себе — с Иваном Семилетовым, Валентиной Шобой, Дмитрием Суриновичем, так и с молодыми художниками — Евгением Ромашовым и Эмилем Зенько из Гродно, с литовским художником Соломоном Тейтельбаумом, который работает в манере экспрессионизма, с художниками из других стран.

Еще одно направление работы — наследие художников Парижской школы: Осипа Любича, Шраги Царфина, Пинхуса Кременя, Осипа Цадкина и других.

Особое направление — работа с художниками-графиками. Именно с работы с белорусскими графиками я начинала свою деятельность как галерист. Среди них такие признанные мастера как Валерий Славук, Юрий Яковенко, Марина Капилова. Иногда предлагаем ценителям уже сформированные коллекции как белорусских, так и зарубежных графиков, среди которых даже редкая для Беларуси коллекция японских свитков, имеющая художественную и историческую ценность.



© Sputnik / Виктор Толочко Галерея "Ad librum" по-своему хрестоматийна - в таком формате работают многие галереи в мире

В галерее также представлены и народные художники — Павел Маслеников, Валентин Волков, Георгий Поплавский, Арлен Кашкуревич и некоторые другие, стараемся расширять ряд имен.

В галерее мы индивидуально работаем с заказчиком. В экспозиции не представлен широкий диапазон произведений и имен, вместе с тем идет серьезная дистанционная работа, которая приводит нас к выбору определенных произведений.

Коллекционеров можно разделить на две категории: люди, которые хорошо разбираются в искусстве, у которых можно поучиться, имеющие огромный опыт и обладающие уникальными коллекциями, и люди, которым приятно инвестировать в искусство. Они пытаются угадать, какое произведение будет прибавлять в цене, и обращаются за советом к галеристу.

Галерея "Дом картин": салон + выставки

Адрес: просп. Победителей, 89, корп. 3.

"Моя любимая галерея", — говорит Ольга, входя на собственную вотчину — "Дом картин". В отличие от других галерей города, "Дом картин" совмещает музейную и салонную деятельность.



© Sputnik / Виктор Толочко В "Доме картин" тоже есть свой арт-салон - люди приходят сюда на выставку, а заодно и к картинам прицениться

"В салон попадает много посетителей, которые приходят на выставки, и внезапно для себя становятся покупателями. При этом у нас есть вещи коллекционного формата, которые вот так вдруг не приобретают. Порой коллекционеры продают у нас работы — например, "у меня десять работ Кищенко, с тремя готов расстаться и купить взамен Савицкого и Щемелева, или начать покупать молодых". Или просто нужны свободные деньги", — рассказала Ольга.

Сама Ольга признает, что старается отойти от работы с салоном, чтобы ее собственные вкусы не влияли на подборку картин, но не удерживается и расхваливает некоторые их них — крымского Александра Репку в частности. "Не всегда хочется иметь чужие лица в интерьере, но его персонажи настолько обобщенные, что каждый может идентифицировать себя с его образами".



© Sputnik / Виктор Толочко Ольга признается, что работы Александра Репки (в центре) - те лица, которые не будут раздражать в интерьере

"У себя в галерее мы представляем искусство, которое может быть интересно самым разным покупателям, и стилистически, и идейно, и с финансовой точки зрения. При этом я понимаю, что картина на стене — это далеко не всегда инвестиция, а чаще такая вещь, с которой хочется жить. При этом вопрос цены далеко не последний. Мы стремимся создать условия для художников, чтобы стоимость работы в галерее и в мастерской не отличалась. Я уверена, что такой подход интересен для покупателя", — рассказала Ольга.

В галерее есть недорогие картины маленького формата, которые дополнят любой интерьер и хороши в качестве подарка, они особенно популярны у посетителей. Так что если желание окружить искусством себя у вас уже сформировалось, а знаний и капитала еще недостаточно, чтобы скупать дорогие и крупноформатные произведения, букетик — отличный старт. И нет, из моды они не вышли.