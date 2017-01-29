Нынешнюю кампанию по выборам главы Французской Республики роднит с недавними выборами в Соединенных Штатах наличие сенсаций. Главная из них — отказ президента Олланда идти на второй пятилетний срок (из-за крайне низкого рейтинга — менее 10%). Впервые такое произошло за всю историю Пятой республики, то есть с 1958 года. Как известно, она началась с избрания в тот год президентом Шарля де Голля, а уходивший глава Четвертой республики Рене Коти и был последним лидером Франции до Олланда, даже не пытавшимся переизбраться.



© AFP/ ERIC FEFERBERG Вальс проиграл Амону праймериз Соцпартии во Франции

Еще одна сенсация в том, что в этот раз социалисты, десятилетиями чередовавшиеся у власти с правоцентристами, готовятся к невиданному разгрому. Даже в тяжелом для них 2012 году их кандидат Лионель Жоспен, занявший лишь третье место после правоцентристского президента Ширака и правого Жана-Мари Ле Пена, набрал 16%. Сегодня же любому из кандидатов от Соцпартии опросы готовы дать не более 9-10% и только пятое место! И Амон вряд ли серьезно улучшит положение.

Правда, можно вспомнить, что в далеком 1969-м два кандидата от расколовшихся социалистов получили в сумме чуть более 8%: электорат ушел к коммунистам и центристам. Неужели возвращаются те времена, из которых партию вытащил, как Мюнхгаузен за косичку, великий Миттеран?

Первый тур праймериз прошел 22 января. И тут — третья сенсация, по сути, повторение того, что произошло в ноябре у правоцентристских Республиканцев (экс-голлистов). Кандидат, шедший третьим, оказался во втором туре праймериз, а один из лидеров внутрипартийной гонки отстал с большим отрывом.

Диссидент Арно Монтбур

Одним из первых о своем выдвижении — еще весной прошлого года — заявил бывший министр возрождения индустрии Арно Монтбур (или Монтебур; Arnaud Montebourg). Тогда еще никто не мог предвидеть, что Олланд не пойдет переизбираться. Монтбур торжественно объявил, что готовит ни много ни мало "великий альтернативный проект для Франции". Он и ряд других "диссидентов" создали фракцию "Новая социалистическая партия", обвинив Олланда и премьера Вальса в "правом уклоне".

54-летний Монтбур выдвинул антиглобалистскую платформу, основанную на протекционизме в отношении французского бизнеса и налоговых льготах для среднего класса, а также пригрозил национализировать банки, наживающиеся в годину кризиса на страданиях должников. Еще будучи министром, он прославился попытками взять под контроль государства филиалы таких крупных корпораций, как "Арселор-Митталь".

Новый социалист Бенуа Амон

В тот же день свою кандидатуру выдвинул и Бенуа Амон (Benoît Hamon), в 2014-м возглавлявший министерство образования, а ныне депутат Национального собрания. Он тоже "новый социалист", но с еще более левыми взглядами. Предложил поднять минимальную зарплату, влить в экономику 35 миллиардов евро в качестве стимула, обложить налогом роботов и за счет этого добиться среднего уровня доходов в размере 750 евро на человека. И сократить и без того 35-часовую рабочую неделю до 32 часов! Да еще и легализовать марихуану!

Реформатор Вальс

После отказа Олланда идти на второй срок решение о выдвижении принял 54-летний премьер-министр Мануэль Вальс, ушедший по такому случаю в отставку. Вальс, до премьерства возглавлявший МВД и прославившийся жестким отношением к нелегалам, выглядел естественным преемником Олланда — оба олицетворяют умеренное крыло партии и обвиняются в предательстве левых идей и служении капиталу.

Вальса (он каталонец по отцу и швейцарец по матери) сравнивают с Тони Блэром, в 90-е модернизировавшим британскую Лейбористскую партию и также отошедшим от социалистического наследия. На посту премьера Вальс провел ряд реформ в интересах деловых кругов. Усомнился, что можно примирить ислам и ценности французского общества. А еще активно использовал конституционное положение, позволяющее исполнительной власти направлять законопроекты прямо в сенат, минуя нижнюю палату. Это дало повод упрекать его в авторитарных наклонностях. И к тому же добился принятия закона, позволяющего работодателям увольнять работников и сокращать оплату сверхурочных — тем, кто работает больше 35 часов в неделю. И отменил налог на богатых.

Все это вкупе с проблемами последних лет привело к непопулярности и президента, и его премьера. И начав предвыборную кампанию, Вальс стал усердно доказывать, что он тоже левый по убеждениям. Обещал никаких больше реформ, ущемляющих интересы трудящихся, обрушился на общеевропейские меры жесткой экономии, заявил, что хочет увеличить расходы на соцподдержку и при этом добиться экономического роста хотя бы в 1,9%, а ко всему еще и поддерживать дефицит менее чем в три процента ВВП. Более того, поставил целью своего президентства обеспечить уровень доходов каждого взрослого француза в размере 800 евро в месяц! Ну и заодно сократить разницу в зарплате мужчин и женщин (сегодня во Франции женщины зарабатывают в среднем на 15% меньше мужчин). А также остановить дальнейшее расширение Евросоюза.

Вальс в свое время убрал из кабинета всех представителей левого крыла — включая тех же Монтбура и Амона. И теперь они решили взять реванш.

Венсан Пейон и другие

В середине декабря в борьбу включился четвертый социалист — бывший министр образования (коллега Амона) Венсан Пейон, уже два года преподававший философию в Швейцарии и писавший романы. Он попытался найти золотую середину, равно удалившись и от левого, и от правого крыла партии. Боролись за выдвижение от всего левого лагеря также лидер умеренных экологов депутат Франсуа де Рюжи, молодая Сильвия Пинель от левых радикалов (100 лет назад ведущей партии Франции, а ныне слабого союзника социалистов) и пожилой экс-депутат Жан-Люк Беннамья, лидер небольшого Демократического фронта. Еще несколько политиков решили не выдвигаться и призвали к единству рядов Соцпартии. Кое-кого просто не зарегистрировали.

Кандидаты и дебаты

К началу января кампания у левых достигла пика. Вальса дважды атаковали физически. Между тем Монтбур призвал обложить банки дополнительным налогом, который даст, по его расчетам, пять миллиардов евро в год. И обвинил Евросоюз с его драконовскими мерами жесткой экономии в сохранении во Франции хронически высокого уровня безработицы и застое в экономике, пообещав в случае своего избрания освободить Францию от этих мер. Да и вообще поклялся не выполнять требований ЕС по потолку бюджетного дефицита и призвал к "экономическому патриотизму" (в сущности, к протекционизму). А также заявил, что добьется, чтобы государство заключало контракты в основном с малым бизнесом, восстановит пограничный контроль, примет меры по ограничению импорта китайской продукции и направит 30 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры (практически повторив ряд идей Дональда Трампа).

А Бенуа Амон решил консолидировать левое крыло. Он обещал массу бонусов трудящимся — мол, они будут работать меньше, а получать больше. Говорил о том, что не надо так молиться на рост ВВП — главное рост зарплат и доходов, искоренение бедности. Заступился за мусульман и мультикультурализм в целом. И его предложения нашли отклик — перед самыми праймериз его рейтинг резко рванул вперед и вверх.

До самого отказа президента Олланда от участия в выборах опросы показывали, что у социалистов лидируют попеременно он и Вальс. Затем до дебатов уверенно вел Вальс, а второе место стабильно отдавалось Монтбуру. В середине января прошли три раунда дебатов, по итогам которых все трое примерно сравнялись.

Интрига праймериз

Как уже становится традицией, результаты первого тура 22 января опровергли социологов: в лидерах оказался Амон, получивший 36%, а бывший премьер — второе место с 31%. Монтбур оказался далеко позади, взяв лишь 17,5% (почти точно повторив свой результат на праймериз 2011 года). Другие кандидаты безнадежно отстали: Пейон набрал меньше 7%, остальные трое — совсем немного.



© REUTERS Eric Gaillard Праймериз социалистов во Франции: проголосовали более полумиллиона

Монтбур признал поражение и призвал своих сторонников поддержать Амона. Сильвия Пинель высказалась за Вальса, позднее так же поступил и Беннамья.

И вот тут-то — самое интересное. На праймериз социалистов было задействовано 7350 участков для голосования — на две с лишним тысячи меньше, чем в 2011-м. А у правоцентристов в ноябре работало более 10 тысяч участков. И когда шел подсчет результатов, вдруг появилось примерно 300 тысяч дополнительных голосов, но это почти никак не повлияло на проценты, полученные кандидатами! Это вызвало массу вопросов и у активистов, и у прессы. Затем, спустя пару часов, появились новые результаты, добавившие процент только почему-то одной Пинель. Пошли толки о манипуляциях, а партийные органы не могли ничего внятно сказать, меняли оценку произошедшего и в конце концов признали "человеческий фактор"!

25 января прошли дебаты между вышедшими во второй тур Вальсом и Амоном. И судя по опросам, Амон наголову разгромил фаворита партийного мейнстрима — 60 к 37%.

Результат второго тура — кандидатом от социалистов будет Амон. У него 58,7%, у Вальса — 41,3%. Основная причина в том, что он сделал ставку на левые идеи и трудящихся и перестал заигрывать с идеями противоборствующего лагеря и большим бизнесом. Кстати, нечто похожее демонстрируют сенатор Берни Сандерс в США и лидер британских лейбористов Джереми Корбин.

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