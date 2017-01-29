﻿ Принеси "письмо счастья" - получи скидку. Столичная компания придумала акцию для "тунеядцев". 21.by
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Принеси "письмо счастья" - получи скидку. Столичная компания придумала акцию для "тунеядцев"

30.01.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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Столичная компания по прокату сноубордов предложила акцию специально для «тунеядцев» — принеси «письмо счастья» и получи скидку 20%. Правда, возможностью сэкономить пока не воспользовался ни один человек, говорят в компании.

 

Принеси «письмо счастья» и получи скидку! #activeworldby

Фото опубликовано Active World (@activeworldby) Янв 25 2017 в 8:26 PST

«Уважаемые „тунеядцы“! В связи с новым декретом мы решили позаботиться о самом незащищенном слое нашего общества. Все-таки 360 рублей — это не шутки! Придите с „письмом счастья“ в будний день, и мы сделаем вам скидку в размере 20%», — говорится в объявлении, которое компания разместила в своих соцсетях.

Акция действует с прошлого четверга и распространяется на весь ассортимент в салоне.

— Наверное, мы хотели придумать что-то новое, актуальное и смешное. Акция начала действовать совсем недавно. Честно говоря, мы особо не рассчитываем на большое количество «тунеядцев», но уверены, что это поднимет настроение нашим трудоустроенным клиентам и временно безработным, — рассказывает представитель компании Active World.

 
 
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