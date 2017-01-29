Столичная компания по прокату сноубордов предложила акцию специально для «тунеядцев» — принеси «письмо счастья» и получи скидку 20%. Правда, возможностью сэкономить пока не воспользовался ни один человек, говорят в компании.

Принеси «письмо счастья» и получи скидку! #activeworldby Фото опубликовано Active World (@activeworldby) Янв 25 2017 в 8:26 PST

«Уважаемые „тунеядцы“! В связи с новым декретом мы решили позаботиться о самом незащищенном слое нашего общества. Все-таки 360 рублей — это не шутки! Придите с „письмом счастья“ в будний день, и мы сделаем вам скидку в размере 20%», — говорится в объявлении, которое компания разместила в своих соцсетях.

Акция действует с прошлого четверга и распространяется на весь ассортимент в салоне.

— Наверное, мы хотели придумать что-то новое, актуальное и смешное. Акция начала действовать совсем недавно. Честно говоря, мы особо не рассчитываем на большое количество «тунеядцев», но уверены, что это поднимет настроение нашим трудоустроенным клиентам и временно безработным, — рассказывает представитель компании Active World.