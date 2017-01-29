В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.

Утром в храме Александра Невского прошла заупокойная литургия, после нее состоялось отпевание. Со словами поддержки к близким артиста обратился митрополит Филарет.

После этого процессия переместилась в Белгосфилармонию, где еще несколько часов будет идти гражданская панихида. Люди идут туда нескончаемым потоком, несут огромные букеты цветов.

Проститься с Тихановичем пришли коллеги, друзья, знакомые, известные артисты, а также государственные деятели. В частности, глава Администрации президента Наталья Кочанова.