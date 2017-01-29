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Белорусский перечень наркотиков переведен на английский язык
30.01.2017 12:31 — Разное | Ежедневник
фото: sudexpert.gov.by
Специалисты-химики Государственного комитета судебных экспертиз подготовили русско-английскую версию Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь.
Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает
"Помимо англоязычных химических названий Республиканский перечень дополнен структурными формулами всех подконтрольных в Беларуси наркотиков и ориентирован на зарубежных специалистов в области исследования и установления государственного контроля над оборотом новых психоактивных веществ", - сообщили в ведомстве.
До настоящего времени белорусский перечень наркотиков был доступен только на русском языке. Решение о его переводе на английский язык принято в целях развития сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность по противодействию незаконному обороту психоактивных веществ.
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Специалисты-химики Государственного комитета судебных экспертиз подготовили русско-английскую версию Республиканского перечня наркотических средств,...
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