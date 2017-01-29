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Лидер чемпионата Финляндии разорвал контракт с Шарлем Лингле

30.01.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
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Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле покинул второй клуб за этот сезон.


tappara.fi

После расставания с минским «Динамо» в конце ноября Лингле несколько недель провел без работы, а затем перешел в состав лидера чемпионата Финляндии — «Таппару». На новом месте 34-летний нападающий провел 11 игр, набрал 5 (2+3) очков и забросил решающий буллит в одном из поединков. Отметим, что Шарль играл преимущественно в третьем звене.

За минское «Динамо» лучший бомбардир зубров сезона-14/15 в нынешнем чемпионате отметился 8 (0+8) очками в 23 матчах.

 
 
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Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле покинул второй клуб за этот сезон.

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