Форвард сборной Беларуси по хоккею Шарль Лингле покинул второй клуб за этот сезон.



tappara.fi

После расставания с минским «Динамо» в конце ноября Лингле несколько недель провел без работы, а затем перешел в состав лидера чемпионата Финляндии — «Таппару». На новом месте 34-летний нападающий провел 11 игр, набрал 5 (2+3) очков и забросил решающий буллит в одном из поединков. Отметим, что Шарль играл преимущественно в третьем звене.

За минское «Динамо» лучший бомбардир зубров сезона-14/15 в нынешнем чемпионате отметился 8 (0+8) очками в 23 матчах.