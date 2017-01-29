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Биотатуаж бровей - стойкий результат!
В отличие от перманентного макияжа красящие пигменты не вводятся под кожу, а наносятся сверху без повреждения эпидермиса. Противопоказания к проведению процедуры практически отсутствуют. Встречаются слабые аллергические проявления на коже, но это скорее исключение, чем правило.
Каким будет цвет?
С тех пор как женщины отказались красить брови в домашних условиях и предпочли салон красоты, косметическая промышленность озадачилась выпуском специального красителя, в основе которого будет хна. В результате была создана новая палитра с упором на естественный цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого оттенка.
Хну для бровей, так же, как и обыкновенную, получают из лавсонии, только в качестве сырья используют не нижние, а верхние листья растения. Поэтому не стоит бояться рыжего оттенка, а из всей палитры мастер выберет соответствующий вашей коже тон.
Биотатуаж бровей хной рекомендован в случае:
Как проводится окрашивание бровей хной?
На итоговый результат большое влияние оказывают подготовительные процедуры. Прежде чем начать окрашивание, желательно сделать легкий пилинг лица для очищения кожи и открытия пор. Перед началом процедуры волоски обезжиривают, удаляя кожные выделения, защищающие их от вредных воздействий.
Окрашивание бровей хной затрагивает не только волоски, но и кожу под ними. Поэтому важно заранее четко обозначить контур рисунка. С этой целью в начале процедуры мастер корректирует форму и подбирает подходящий вам оттенок хны. Затем наступает очередь нанесения заготовленного состава. Сам процесс окрашивания длится около 30-40 минут. И чем длительнее будет воздействие, тем более выраженным получится результат.
Как долго держится эффект от биотатуажа бровей?
Результат окрашивания бровей хной сохраняется в течение 1-3 недель. На стойкость результата влияет множество факторов. Прежде всего, это качество предварительной подготовки и самой хны. Если выполнять процедуру без очищения кожи, то эффект окрашивания пропадет через несколько дней. Когда же технология процесса соблюдена, то время следующего визита в
Чтобы биотатуаж бровей хной продержался по максимуму, необходим специальный уход. Его правила хоть и просты, но сильно влияют на результат. Завершив процедуру в салоне, постарайтесь чтобы влага не попадала на линию рисунка, ведь окрашивание бровей хной еще не окончено и компоненты краски продолжают работать. Через сутки можно будет полноценно умываться, только без излишнего усердия в области татуажа.
Косметологи рекомендуют смазывать участки кожи в зоне окрашивания натуральным маслом. Ежедневно выполняя эту процедуру можно уменьшить процесс отшелушивания ороговевших частиц и сделать цвет рисунка чуть ярче. Биотатуаж хной «боится» бани, сауны и других процедур, оказывающих глубокое воздействие на кожу. Благодаря этим несложным правилам эффект татуажа продержится максимально долго.
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Биотатуаж - это окрашивание волос и участков тела натуральным красителем. Речь пойдет о таком популярном окрашивании бровей хной. Хна имеет природное...
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