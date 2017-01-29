

Биотатуаж — это окрашивание волос и участков тела натуральным красителем. Речь пойдет о таком популярном окрашивании бровей хной. Хна имеет природное происхождение, не требует применения реагентов и совершенно безопасна для кожи. Более того, биотатуаж не вызывает болевых ощущений в сравнении с классическим татуажем.

В отличие от перманентного макияжа красящие пигменты не вводятся под кожу, а наносятся сверху без повреждения эпидермиса. Противопоказания к проведению процедуры практически отсутствуют. Встречаются слабые аллергические проявления на коже, но это скорее исключение, чем правило.

Каким будет цвет?

С тех пор как женщины отказались красить брови в домашних условиях и предпочли салон красоты, косметическая промышленность озадачилась выпуском специального красителя, в основе которого будет хна. В результате была создана новая палитра с упором на естественный цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого оттенка.

Хну для бровей, так же, как и обыкновенную, получают из лавсонии, только в качестве сырья используют не нижние, а верхние листья растения. Поэтому не стоит бояться рыжего оттенка, а из всей палитры мастер выберет соответствующий вашей коже тон.

Биотатуаж бровей хной рекомендован в случае:

ежедневной корректировки с помощью декоративной косметики;

редких от природы бровей;

наличия аллергии на профессиональные краски;

желания иметь более насыщенный оттенок без нанесения перманентного макияжа.

Как проводится окрашивание бровей хной?

На итоговый результат большое влияние оказывают подготовительные процедуры. Прежде чем начать окрашивание, желательно сделать легкий пилинг лица для очищения кожи и открытия пор. Перед началом процедуры волоски обезжиривают, удаляя кожные выделения, защищающие их от вредных воздействий.

Окрашивание бровей хной затрагивает не только волоски, но и кожу под ними. Поэтому важно заранее четко обозначить контур рисунка. С этой целью в начале процедуры мастер корректирует форму и подбирает подходящий вам оттенок хны. Затем наступает очередь нанесения заготовленного состава. Сам процесс окрашивания длится около 30-40 минут. И чем длительнее будет воздействие, тем более выраженным получится результат.

Как долго держится эффект от биотатуажа бровей?

Результат окрашивания бровей хной сохраняется в течение 1-3 недель. На стойкость результата влияет множество факторов. Прежде всего, это качество предварительной подготовки и самой хны. Если выполнять процедуру без очищения кожи, то эффект окрашивания пропадет через несколько дней. Когда же технология процесса соблюдена, то время следующего визита в салон красоты во многом будет зависеть от вас.

Чтобы биотатуаж бровей хной продержался по максимуму, необходим специальный уход. Его правила хоть и просты, но сильно влияют на результат. Завершив процедуру в салоне, постарайтесь чтобы влага не попадала на линию рисунка, ведь окрашивание бровей хной еще не окончено и компоненты краски продолжают работать. Через сутки можно будет полноценно умываться, только без излишнего усердия в области татуажа.

Косметологи рекомендуют смазывать участки кожи в зоне окрашивания натуральным маслом. Ежедневно выполняя эту процедуру можно уменьшить процесс отшелушивания ороговевших частиц и сделать цвет рисунка чуть ярче. Биотатуаж хной «боится» бани, сауны и других процедур, оказывающих глубокое воздействие на кожу. Благодаря этим несложным правилам эффект татуажа продержится максимально долго.

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