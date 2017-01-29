Две суперзвезды современного хоккея, Александр Овечкин и Сидни Кросби, сыграли в одной команде и стали победителями Матча звезд НХЛ-2017 в Лос-Анджелесе.



Александр Овечкин и Сидни Кросби в одной команде. Фото: nhl.com/ru

Матч звезд НХЛ в этом сезоне представлял из себя мини-турнир, в котором сборные четырех дивизионов играли в формате «3 на 3».

Овечкин и Кросби вместе выступали за команду Столичного дивизиона, куда вошли также голкиперы Сергей Бобровский и Брейден Холтби, защитники Райан Макдона, Сет Джонс, Джастин Фолк, форварды Тэйлор Холл, Кэм Аткинсон, Уэйн Симмондс и Джон Таварес.

А главным тренером сборной Столичного дивизиона был величайший хоккеист всех времен и народов Уэйн Гретцки.

Когда после победы легендарного игрока спросили о вероятности возобновления тренерской карьеры, он тут же поспешил откреститься от такой перспективы.

«Мне очень понравилось. Замечательный был день. Все получилось лучше, чем я мог подумать. Появились ли мысли о возобновлении тренерской карьеры? Нет, нет и нет. Моя тренерская карьера завершена», — заверил Гретцки, который с 2006 по 2010 годы возглавлял «Финикс», так ни разу не выведя его в плей-офф.



Уэйн Гретцки с командой Столичного дивизиона выиграл Матч звезд - 2017. Фото: nhl.com

Полуфиналы

Центральный дивизион — Тихоокеанский дивизион — 3:10.

Атлантический дивизион — Столичный дивизион — 6:10.

Овечкин и Кросби играли в одном звене, пытались пасовать друг на друга, однако в результативности не особо преуспели. Так, в полуфинальном поединке они заработали по 2 (1+1) бомбардирских балла, а в финале и вовсе остались без набранных очков, да еще заработали по «-2» в графу полезности.

Впрочем, звезды играли скорее не на результат, а на публику. Ну и травм в звездном поединке никому ни наносить, ни получать не хотелось, а потому Овечкин по-настоящему не задействовал свой мощнейший бросок.

«Я старался найти его. Знаю, какой у Овечкина бросок. Уверен, что он не хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму. А я не хотел упустить такой уникальный шанс. Обычно мы играем друг против друга», — приводит официальный сайт НХЛ слова Сидни Кросби.

Кросби и Овечкину, похоже, доставляло удовольствие общение в условиях, когда они перестали быть соперниками. Овечкин даже сказал, что Кросби и он «лучшие друзья, о чем я уже не раз говорил». Наверное это не так, но совершенно очевидно, что они относятся друг к другу с огромным уважением.

В пятницу в театре Microsoft Кросби и Овечкин общались с легендами хоккея. Они сфотографировались с Уэйном Гретцки, лучшим бомбардиром НХЛ, а потом с отцом Овечкина Михаилом, который заметил, что этот снимок на следующий день появится на первых полосах всех российских газет.

Они много времени провели вместе на мастер-шоу в субботу, разговаривая в перерывах между конкурсами и во время них.

«Мы были здесь, мы любим хоккей, — сказал Кросби. — Мы отлично провели три дня с пятницы по воскресенье, получили огромное удовольствие. Это получилось естественно. Мы играли в одной команде, вместе участвовали в конкурсах. Так что все получалось само собой».



Сидни Кросби и Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Когда Гретцки сообщил Кросби и Овечкину, что они будут играть вместе, хоккеисты обсудили тактику, которая должна помочь им в этих уникальных обстоятельствах. «Это нормально, — сказал Овечкин. — Гретцки подошел к нам и сказал, что мы будем играть вместе. Нам надо было наладить взаимопонимание, понять, как мы будем взаимодействовать на площадке».

Финал

Столичный дивизион — Тихоокеанский дивизион — 4:3

Шайбы: 0:1 — Павелски (Картер, Даути, 0.22), 1:1 — Джонс (Фолк, Холл, 1.25), 2:1 — Фолк (Таварес, 4.09), 2:2 — Макдэвид (Кеслер, 4.40), 3:2 — Хорват (Годро, 7.52), 3:3 — Аткинсон (14.57), 3:4 — Симмондс (Холл, 15.02).

Несмотря на выставочный характер матча, в финале обеим командам все же хотелось победить. И не случайно при счете 2:3 за шесть минут до конца Овечкин принял на себя бросок защитника «Сан-Хосе Шаркс» Брента Бернса.

А Кросби не уходил со льда в течение всей последней минуты финальной встречи, когда сборная Тихоокеанского дивизиона заменила вратаря Майка Смита на полевого игрока и пыталась сравнять счет.

После матча Кросби и Овечкин обменялись клюшками. В этом регулярном чемпионате «Пингвинз» и «Кэпиталз» больше не будут играть друг с другом, так что Овечкин и Кросби могут встретиться теперь только во время розыгрыша Кубка Стэнли, если их команды попадут друг на друга.

А самым ценным игроком Матча звезд был назван форвард команды Столичного дивизиона Уэйн Симмондс, забросивший в мини-турнире три шайбы и ставший автором победного гола в финале.



Уэйн Симмондс. Фото: nhl.com

«Конечно, немного странно, что я стал самым ценным игроком Матча звезд, но очень горжусь этим достижением. Это было неожиданно, но очень приятно. Я покинул «Лос-Анджелес», когда мне было 22 года. Сейчас мне 28, и я провел шесть сезонов в «Филадельфии». Конечно, нельзя предугадать, что жизнь сложится так, что вы вернетесь в этот город, чтобы принять участие в Матче звезд. Я очень ценю ту поддержку, которую мне оказывают болельщики «Кингс», — цитирует Симмондса официальный сайт НХЛ.