﻿ Олдскульные финалы, харизматичные фанаты и другие сюжеты Australian Open-2017 в картинках. 21.by
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Олдскульные финалы, харизматичные фанаты и другие сюжеты Australian Open-2017 в картинках

30.01.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Болельщики в рыцарских доспехах, мужчина в платье для фламенко, теннисисты с животными, мощные ягодицы Серены Уильямс, татуировки и многое другое. SPORT.TUT.BY собрал в галерею самые яркие снимки, посвященные завершившемуся в Мельбурне 29 января Открытому чемпионату Австралии.


Финалисты мужской части соревнований первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (слева) и швейцарец Роджер Федерер направляются на корт, чтобы выявить лучшего среди представителей старой теннисной школы. Фото с сайта ausopen.com

Татуировка с изображением Иисуса Христа на теле британского теннисиста Дэниела Эванса. Эванс дошел до четвертого круга Australian Open (далее — АО). Фото: Reuters via TUT.BY

Ответ сербского теннисиста Новака Джоковича на атаку Дениса Истомина из Узбекистана во втором раунде. Матч завершился шокирующим поражением Новака в пяти сетах. Фото: Reuters via TUT.BY

Ребенок наблюдает за перипетиями сражений на АО. Фото с сайта ausopen.com

Волосы болгаркы Цветаны Пиронковой интересно развевались во время матча с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской и были похожи на гребень петуха. Фото: Reuters via TUT.BY

Мощные ягодицы Серены Уильямс привлекли внимание фотографа Reuters во время полуфинального матча американки с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Фото: Reuters via TUT.BY

Мужчина и девушка из Испании поддерживают соотечественника Рафаэля Надаля в платьях для фламенко. Фото с сайта ausopen.com

Представитель Германии Дастин Браун с ядовитой австралийской змеей. Браун выбыл из турнира еще в первом раунде. Фото с сайта ausopen.com

Победа на АО позволила Роджеру Федереру подняться на 10-ю строчку рейтинга АТР. Фото: Reuters via TUT.BY

Татуировки-узоры на руке и бедре теннисистки из Чехии Каролины Плишковой, которая добралась до четвертьфинала соревнований. Фото: Reuters via TUT.BY

Поклонницы тенниса в фан-зоне Открытого чемпионата Австралии по теннису. Фото с сайта ausopen.com

Рафаэль Надаль поздравляет Роджера Федерера с завоеванием 18-го титула на турнирах серии «Большого шлема». Фото: Reuters via TUT.BY

Болельщики Роджера Федерера c баннером, призывающем соблюдать тишину, когда «гений за работой». Фото: Reuters via TUT.BY

Фанаты британца Энди Маррея в рыцарских доспехах и с мечами. Маррей сохранил лидерство в мужском рейтинге теннисистов. Фото: Reuters via TUT.BY

Станислас Вавринка из Швейцарии подружился с пестрым попугайчиком. В полуфинале Вавринка проиграл будущему победителю Роджеру Федереру. Фото с сайта ausopen.com

В Австралии лидеру женского тура Серене Уильямс покорился 23-й титула на турнирах серии «Большого шлема». В решающем поединке она обыграла старшую сестру Винус. Фото: Reuters via TUT.BY

В Мельбурне-2017 Рафаэль Надаль провел четыре пятисетовых матча и показал зрелищный теннис, чем заслужил хвалебные отзывы о своей игре. Фото с сайта ausopen.com

Чайка величаво прогуливается на половине корта Дэниела Эванса. Фото: Reuters via TUT.BY

Крепкие объятия Серены Уильямс в телестудии застали ведущую врасплох. Фото с сайта ausopen.com

Чемпионская фотосессия Роджера Федерера на следующий после победы день. Фото: Reuters via TUT.BY
 
 
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SPORT.TUT.BY собрал в галерею самые яркие снимки, посвященные завершившемуся в Мельбурне 29 января Открытому чемпионату Австралии.

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