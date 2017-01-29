Авария произошла утром 30 января на пересечении улиц Советской и Тавлая. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.





По предварительной информации, женщина на Citroen ехала в крайней левой полосе. В это время в соседней полосе перед пешеходным переходом остановился автомобиль — дорогу переходил пешеход. Женщина не обратила внимания на это и совершила наезд на 16-летнюю девушку.





В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.