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В Лиде на пешеходном переходе Citroen сбил девушку
Авария произошла утром 30 января на пересечении улиц Советской и Тавлая. Об этом
По предварительной информации, женщина на Citroen ехала в крайней левой полосе. В это время в соседней полосе перед пешеходным переходом остановился автомобиль — дорогу переходил пешеход. Женщина не обратила внимания на это и совершила наезд на 16-летнюю девушку.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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Авария произошла утром 30 января на пересечении улиц Советской и Тавлая.
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