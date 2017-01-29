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В Лиде на пешеходном переходе Citroen сбил девушку

30.01.2017 13:32 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла утром 30 января на пересечении улиц Советской и Тавлая. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.


По предварительной информации, женщина на Citroen ехала в крайней левой полосе. В это время в соседней полосе перед пешеходным переходом остановился автомобиль — дорогу переходил пешеход. Женщина не обратила внимания на это и совершила наезд на 16-летнюю девушку.


В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла утром 30 января на пересечении улиц Советской и Тавлая.

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